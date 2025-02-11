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Posted 11 февраля, 06:29

Published 11 февраля, 06:29

Modified 11 февраля, 06:31

Updated 11 февраля, 06:31

На видео попал звук работы ПВО в Ростовской области

Взрывы без перерыва: на видео попал момент уничтожения дронов в Ростовской области

11 февраля 2025, 06:29
Фото: Изображение Midjourney. На видео попал звук работы ПВО в Ростовской области
В Ростовской области ночью 11 февраля отразили атаку с воздуха. Военные разгромили 13 беспилотников на севере региона. Звук работы ПВО попал на видео.

Кадры опубликовал telegram-канал Don Mash. На них практически ничего не видно, но отчетливо слышно грохот. Целый ряд взрывов раздавался почти без перерыва.

Видео: тг Don Mash. На видео попал звук работы ПВО в Ростовской области
Жители Ростова 8 февраля сообщают о повторной работе ПВО
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Как сообщала RostovGazeta ранее, дроны перехватили над Чертковским и Шолоховским районами — на крайнем севере региона. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Это уже четвертая ночь подряд, когда Ростовскую область пытаются атаковать с воздуха. При этом 8 февраля падение обломков БПЛА повредило более 70 квартир в жилых многоэтажках на Сельмаше в Ростове.

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