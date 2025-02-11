Взрывы без перерыва: на видео попал момент уничтожения дронов в Ростовской области

Posted 11 февраля, 06:29
Published 11 февраля, 06:29
Modified 11 февраля, 06:31
Updated 11 февраля, 06:31
Кадры опубликовал telegram-канал Don Mash. На них практически ничего не видно, но отчетливо слышно грохот. Целый ряд взрывов раздавался почти без перерыва.
Как сообщала RostovGazeta ранее, дроны перехватили над Чертковским и Шолоховским районами — на крайнем севере региона. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Это уже четвертая ночь подряд, когда Ростовскую область пытаются атаковать с воздуха. При этом 8 февраля падение обломков БПЛА повредило более 70 квартир в жилых многоэтажках на Сельмаше в Ростове.