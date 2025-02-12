Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревают в коррупции

Ранее по обвинению в получении взятки уже арестовали и других чиновников, имеющих отношение к Министерству спорта Ростовской области. Это заместитель министра Светлана Гадарова (находится в СИЗО по подозрению в получении взятки), директор спортшколы №3 в Таганроге Ольга Тищенко (домашний арест по обвинению в мошенничестве). А также возбуждено дело в отношении директора спортшколы №13 в Таганроге Сергея Гундарева. Его подозревают в служебном подлоге. А у главы училища Олимпийского резерва Ростова Оксаны Гончар прошли обыски.