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Posted 12 февраля, 08:47

Published 12 февраля, 08:47

Modified 12 февраля, 08:50

Updated 12 февраля, 08:50

Здание Правительства Ростовской области

Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревают в коррупции

12 февраля 2025, 08:47
Еще одно уголовное дело возбудили в отношении чиновников Ростовской области. Как сообщил источник RostovGazeta, близкий к региональному правительству, сотрудницу контрольно-счетной палаты Марину Костюченко подозревают в получении взятки.

Чиновнице в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности Минспорта Ростовской области якобы передали сертификаты на 100 тысяч рублей, которые она успела «отоварить». Презент вручили за лояльное отношение.

Официальной информации о возбуждении уголовного дела пока что нет.

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Ранее по обвинению в получении взятки уже арестовали и других чиновников, имеющих отношение к Министерству спорта Ростовской области. Это заместитель министра Светлана Гадарова (находится в СИЗО по подозрению в получении взятки), директор спортшколы №3 в Таганроге Ольга Тищенко (домашний арест по обвинению в мошенничестве). А также возбуждено дело в отношении директора спортшколы №13 в Таганроге Сергея Гундарева. Его подозревают в служебном подлоге. А у главы училища Олимпийского резерва Ростова Оксаны Гончар прошли обыски.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Коррупция#Взятки#Уголовное дело
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