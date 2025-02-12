Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревают в коррупции

Posted 12 февраля, 08:47
Published 12 февраля, 08:47
Modified 12 февраля, 08:50
Updated 12 февраля, 08:50
Чиновнице в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности Минспорта Ростовской области якобы передали сертификаты на 100 тысяч рублей, которые она успела «отоварить». Презент вручили за лояльное отношение.
Официальной информации о возбуждении уголовного дела пока что нет.
Ранее по обвинению в получении взятки уже арестовали и других чиновников, имеющих отношение к Министерству спорта Ростовской области. Это заместитель министра Светлана Гадарова (находится в СИЗО по подозрению в получении взятки), директор спортшколы №3 в Таганроге Ольга Тищенко (домашний арест по обвинению в мошенничестве). А также возбуждено дело в отношении директора спортшколы №13 в Таганроге Сергея Гундарева. Его подозревают в служебном подлоге. А у главы училища Олимпийского резерва Ростова Оксаны Гончар прошли обыски.