Беспилотную опасность объявили вечером 12 февраля в части Ростовской области

В частности уведомления получили люди, проживающие в городе Каменске-Шахтинском, Миллеровском и Азовском районах. Населению рекомендовали укрыться в помещениях без окон. Как правило, прячутся обычно в ванных комнатах, подвалах или коридорах. Также местных жителей просили пока что не выходить на улицу. В случае ЧП можно позвонить по единому номеру экстренных служб — 112.