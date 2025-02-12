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Posted 12 февраля, 19:02

Published 12 февраля, 19:02

Modified 12 февраля, 19:04

Updated 12 февраля, 19:04

Беспилотную опасность объявили вечером 12 февраля в части Ростовской области

Беспилотную опасность объявили вечером 12 февраля в части Ростовской области

12 февраля 2025, 19:02
Фото: Минобороны России. Беспилотную опасность объявили вечером 12 февраля в части Ростовской области
Жителям некоторых районов Ростовской области пришли уведомления о беспилотной опасности. Предупреждения появились в приложении МЧС около 21.30 мск 12 февраля.

В частности уведомления получили люди, проживающие в городе Каменске-Шахтинском, Миллеровском и Азовском районах. Населению рекомендовали укрыться в помещениях без окон. Как правило, прячутся обычно в ванных комнатах, подвалах или коридорах. Также местных жителей просили пока что не выходить на улицу. В случае ЧП можно позвонить по единому номеру экстренных служб — 112.

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Если дроны в ближайшие часы атакуют регион, это будут пятые сутки подряд их налетов. Ранее военные перехватывали беспилотники с 8 по 11 февраля включительно. В результате одной из таких атак повреждения получили более сотни квартир в многоквартирных домах на Сельмаше. Их до сих пор восстанавливают, а владельцам выплачивают компенсацию.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Беспилотники#Атака БПЛА#Опасность
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