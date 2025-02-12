Беспилотную опасность объявили вечером 12 февраля в части Ростовской области

Posted 12 февраля, 19:02
Published 12 февраля, 19:02
Modified 12 февраля, 19:04
Updated 12 февраля, 19:04
В частности уведомления получили люди, проживающие в городе Каменске-Шахтинском, Миллеровском и Азовском районах. Населению рекомендовали укрыться в помещениях без окон. Как правило, прячутся обычно в ванных комнатах, подвалах или коридорах. Также местных жителей просили пока что не выходить на улицу. В случае ЧП можно позвонить по единому номеру экстренных служб — 112.
Если дроны в ближайшие часы атакуют регион, это будут пятые сутки подряд их налетов. Ранее военные перехватывали беспилотники с 8 по 11 февраля включительно. В результате одной из таких атак повреждения получили более сотни квартир в многоквартирных домах на Сельмаше. Их до сих пор восстанавливают, а владельцам выплачивают компенсацию.