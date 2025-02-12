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Posted 12 февраля, 14:03

Published 12 февраля, 14:03

Modified 12 февраля, 14:05

Updated 12 февраля, 14:05

Система ПВО

Бизнесмены из Ростовской области оплатили защитный купол от дронов

12 февраля 2025, 14:03
Фото: mil.ru. Система ПВО
Представители бизнеса в Ростовской области вскладчину оплатили технику для ПВО, чтобы защитить Азов от дронов. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Гордумы Игорь Симаков.

О том, чтобы помочь обезопасить город и предприятия, бизнесмены задумались еще летом 2024 года, когда БПЛА атаковали нефтяные терминалы. По информации депутата, ущерб тогда составил 811 миллионов рублей.

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— Предполагаю, что затраты уже окупились. По сообщениям военных, вовремя приобретённое и установленное оборудование уже помогло предотвратить несколько террористических атак на Азов, — рассказал Игорь Симаков. — Экономическая эффективность и правильность выбранной Советом директоров стратегии очевидна как для бизнеса, так и для властей с их городским и региональным бюджетами.

Проект профинансировали восемь предприятий. Это «Проксима», «Новопласт», «Транзит-Экспресс», Азовский зерновой терминал, завод упаковки, кондитерская фабрика, «Азовпродукт» и «АОМЗ» (оптико-механический завод).

Напомним, в результате атаки дронов в июне 2024 года на территории завода «Азовпродукт» упал беспилотник. В результате ЧП начался пожар в резервуарах, который тушили не одни сутки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Пожар#БПЛА#Террористические атаки
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