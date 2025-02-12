Бизнесмены из Ростовской области оплатили защитный купол от дронов

Posted 12 февраля, 14:03
Published 12 февраля, 14:03
Modified 12 февраля, 14:05
Updated 12 февраля, 14:05
О том, чтобы помочь обезопасить город и предприятия, бизнесмены задумались еще летом 2024 года, когда БПЛА атаковали нефтяные терминалы. По информации депутата, ущерб тогда составил 811 миллионов рублей.
— Предполагаю, что затраты уже окупились. По сообщениям военных, вовремя приобретённое и установленное оборудование уже помогло предотвратить несколько террористических атак на Азов, — рассказал Игорь Симаков. — Экономическая эффективность и правильность выбранной Советом директоров стратегии очевидна как для бизнеса, так и для властей с их городским и региональным бюджетами.
Проект профинансировали восемь предприятий. Это «Проксима», «Новопласт», «Транзит-Экспресс», Азовский зерновой терминал, завод упаковки, кондитерская фабрика, «Азовпродукт» и «АОМЗ» (оптико-механический завод).
Напомним, в результате атаки дронов в июне 2024 года на территории завода «Азовпродукт» упал беспилотник. В результате ЧП начался пожар в резервуарах, который тушили не одни сутки.