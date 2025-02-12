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Posted 12 февраля, 17:12

Published 12 февраля, 17:12

Modified 12 февраля, 17:14

Updated 12 февраля, 17:14

Число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области

Число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области

12 февраля 2025, 17:12
Фото: Изображение Midjourney. Число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области
В ближайшее время на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области начнутся ремонтные работы на новом участке трассы, сообщает «Эксперт-Юг» со ссылкой на директора регионального филиала компании «Автодор» Александра Емельянова.

Так, Емельянов рассказал, что масштабный ремонт проезжей части затронет 1062-й километр трассы М-4 «Дон», который находится недалеко от Аксая. Дорожные работы будут идти круглосуточно в два этапа.

В течение первого этапа будет ограничено движение по прямому направлению на юг. Его перенесут на встречное направление с сохранением трех полос движения.

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Добавим, что первый этап ремонта участка федеральной автодороги планируют закончить летом, однако сразу же начнется вторая стадия. Все работы должны завершаться к концу 2025 года.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя бензовоза.

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