Число пробок на М-4 «Дон» вырастет из-за дорожных работ в Ростовской области

Posted 12 февраля, 17:12
Published 12 февраля, 17:12
Modified 12 февраля, 17:14
Updated 12 февраля, 17:14
Так, Емельянов рассказал, что масштабный ремонт проезжей части затронет 1062-й километр трассы М-4 «Дон», который находится недалеко от Аксая. Дорожные работы будут идти круглосуточно в два этапа.
В течение первого этапа будет ограничено движение по прямому направлению на юг. Его перенесут на встречное направление с сохранением трех полос движения.
Добавим, что первый этап ремонта участка федеральной автодороги планируют закончить летом, однако сразу же начнется вторая стадия. Все работы должны завершаться к концу 2025 года.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя бензовоза.