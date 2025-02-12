rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 10:45

Published 12 февраля, 10:45

Modified 12 февраля, 10:47

Updated 12 февраля, 10:47

Крымский мост

Дело о теракте на Крымском мосту суд в Ростове рассмотрит в закрытом режиме

12 февраля 2025, 10:45
Фото: «Росавтодор». Крымский мост
В Ростове Южный окружной военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту. Об этом рассказала «Российская газета».

Как писала ранее RostovGazeta, страшное ЧП произошло в октябре 2022 года. Следователи выяснили, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и другие фигуранты создали преступную группу для планирования теракта.

Участники группировки организовали изготовление взрывчатки, которую спрятали под полиэтиленовую стройпленку.

Для осуществления своего умысла группа наняла водителя большегруза, который не знал об их планах. Когда фура заехала на Крымский мост, раздался взрыв. ЧП повлекло за собой смерть шофера и еще четырех человек, которые ехали недалеко от него.

Готовившие теракт диверсантки рассказали о тайнике спецслужб Украины в Ростове
Узнать подробнее

«Российская газета» пишет, что на скамье подсудимых оказались восемь человек. Их обвиняют в причастности к теракту, а также в контрабанде взрывчатки.

Следствие в отношении главного организатора продолжается.

Поскольку в деле есть сведения, составляющие государственную тайну, то процесс будет проходить в закрытом режиме.

Читайте также:
В Ростове арестовали диверсанток, готовивших теракт против офицера МинобороныВ Ростове пройдет первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту 21 январяПоджигателя администрации в Ростовской области нашли мертвым в СИЗО
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Взрыв#Теракт#Крымский мост#Южный окружной военный суд#СБУ#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика