Дело о теракте на Крымском мосту суд в Ростове рассмотрит в закрытом режиме

Posted 12 февраля, 10:45
Published 12 февраля, 10:45
Modified 12 февраля, 10:47
Updated 12 февраля, 10:47
Как писала ранее RostovGazeta, страшное ЧП произошло в октябре 2022 года. Следователи выяснили, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и другие фигуранты создали преступную группу для планирования теракта.
Участники группировки организовали изготовление взрывчатки, которую спрятали под полиэтиленовую стройпленку.
Для осуществления своего умысла группа наняла водителя большегруза, который не знал об их планах. Когда фура заехала на Крымский мост, раздался взрыв. ЧП повлекло за собой смерть шофера и еще четырех человек, которые ехали недалеко от него.
«Российская газета» пишет, что на скамье подсудимых оказались восемь человек. Их обвиняют в причастности к теракту, а также в контрабанде взрывчатки.
Следствие в отношении главного организатора продолжается.
Поскольку в деле есть сведения, составляющие государственную тайну, то процесс будет проходить в закрытом режиме.