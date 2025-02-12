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Posted 12 февраля, 16:39

Published 12 февраля, 16:39

Modified 12 февраля, 16:41

Updated 12 февраля, 16:41

Донской Следком возбудил дело на аудитора Контрольно-счетной палаты за взятку

Донской Следком возбудил дело на аудитора Контрольно-счетной палаты за взятку

12 февраля 2025, 16:39
Фото: 1MI. Донской Следком возбудил дело на аудитора Контрольно-счетной палаты за взятку
СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело на аудитора Контрольно-счетной палаты Марину Костюченко по подозрению в получении взятки, сообщает ведомство.

Напомним, что ранее RostovGazeta рассказала, что чиновницу подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч рублей во время аудиторской проверки министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных ему учреждений.

Следователи выяснили, что подарочный сертификат должен был гарантировать непринятие мер ответственности по отношению к министерству. Собственно, Костюченко приняла взятку и обналичила сертификат, купив ряд товаров для себя.

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Второй отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по подозрению в совершении преступления части 2 статьи 290 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

До этого больше 100 хищений бюджетных средств было выявлено в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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