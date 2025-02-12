rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 15:16

Published 12 февраля, 15:16

Modified 12 февраля, 15:16

Updated 12 февраля, 15:16

Госпиталь ветеранов войн в Ростове

Госпиталь в Ростове остался без датчиков кислорода ИВЛ

12 февраля 2025, 15:16
Фото: Яндекс. Карты. Госпиталь ветеранов войн в Ростове
Ростовское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ». Компания нарушила условия поставки. Информация опубликована на сайте ведомства.

Известно, что госпиталь для ветеранов войны заказал партию датчиков для кислорода, которые используются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Поставить товар должно было ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ».

Госпиталь получил датчики, однако они отличались от тех, что требовались. Тогда заказчик написал претензионное письмо, в котором попросил повторить доставку до окончания срока действия контракта. Но ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ» лишь проигнорировал требование.

Азовское море затянут сетями от медуз
Узнать подробнее

В связи с этим Ростовское УФАС России включило сведения об ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ» в РНП. Теперь компания не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Ранее стало известно, как продавцы косметики наживаются на жителях Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублейБольше 100 хищений бюджетных средств было выявлено в Ростове-на-Дону в 2024 годуВрио начальника угрозыска Батайска в караоке угрожал бармену и облил администратора
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Госпиталь#УФАС#Поставки#Поставщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика