Госпиталь в Ростове остался без датчиков кислорода ИВЛ

Posted 12 февраля, 15:16
Published 12 февраля, 15:16
Modified 12 февраля, 15:16
Updated 12 февраля, 15:16
Известно, что госпиталь для ветеранов войны заказал партию датчиков для кислорода, которые используются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Поставить товар должно было ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ».
Госпиталь получил датчики, однако они отличались от тех, что требовались. Тогда заказчик написал претензионное письмо, в котором попросил повторить доставку до окончания срока действия контракта. Но ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ» лишь проигнорировал требование.
В связи с этим Ростовское УФАС России включило сведения об ООО «МЕД-КОМПЛЕКТ» в РНП. Теперь компания не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.
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