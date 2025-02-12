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Posted 12 февраля, 11:25

Published 12 февраля, 11:25

Modified 12 февраля, 11:25

Updated 12 февраля, 11:25

Солнце

Магнитная буря G1 вернется в Ростовскую область 14 февраля

12 февраля 2025, 11:25
Фото: Unsplash. Солнце
Ростовскую область 14 февраля накроют магнитные бури. Геомагнитная активность увеличится сразу после полуночи, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). Это считается слабой магнитной бурей (уровень G1 — первый из пяти). На этом уровне возмущение магнитосферы Земли продержится с 00.00 до 03.00 мск.

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Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: xras.ru

До этого, после полуночи 13 февраля, геомагнитная активность повысится до четырех баллов (Kp=4). Там повышенный индекс прогнозируют тоже с полуночи до 3 часов утра.

Ранее RostovGazeta сообщала о возможных мощных бурях, которые ожидаются в связи с появлением огромной корональной дыры на Солнце.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитные бури#Солнце#Геомагнитная активность#Лаборатория солнечной астрономии
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