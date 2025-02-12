Магнитная буря G1 вернется в Ростовскую область 14 февраля

Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). Это считается слабой магнитной бурей (уровень G1 — первый из пяти). На этом уровне возмущение магнитосферы Земли продержится с 00.00 до 03.00 мск.