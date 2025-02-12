Магнитная буря G1 вернется в Ростовскую область 14 февраля

Posted 12 февраля, 11:25
Published 12 февраля, 11:25
Modified 12 февраля, 11:25
Updated 12 февраля, 11:25
Глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов из девяти возможных (Kp=5). Это считается слабой магнитной бурей (уровень G1 — первый из пяти). На этом уровне возмущение магнитосферы Земли продержится с 00.00 до 03.00 мск.
До этого, после полуночи 13 февраля, геомагнитная активность повысится до четырех баллов (Kp=4). Там повышенный индекс прогнозируют тоже с полуночи до 3 часов утра.
Ранее RostovGazeta сообщала о возможных мощных бурях, которые ожидаются в связи с появлением огромной корональной дыры на Солнце.