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Posted 12 февраля, 16:12

Published 12 февраля, 16:12

Modified 12 февраля, 16:12

Updated 12 февраля, 16:12

Погода в Ростове

Морозы до -10 градусов задержатся в Ростове минимум на неделю

12 февраля 2025, 16:12
Фото: rostovgazeta.ru. Погода в Ростове
В начале следующей неделе в Ростове-на-Дону скорость северного ветра снизится до трех метров в секунду, информируют синоптики.

Согласно прогнозу Gismeteo, со среды по воскресенье, с 12 по 16 февраля, ветер будет часто менять свое направление на территории Ростова, а его скорость достигнет 11 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +3 до -4 градусов, а ночью — от -10 до -5 градусов Цельсия.

Примечательно, что уже ближе к 20-му числу порывы воздушных ветра и не превысят трех метров в секунду. Однако за окном будет по-прежнему холодно (до -10 градусов Цельсия). Сильный ветер вернется только в конце следующей недели.

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