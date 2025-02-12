Морозы до -10 градусов задержатся в Ростове минимум на неделю

Согласно прогнозу Gismeteo, со среды по воскресенье, с 12 по 16 февраля, ветер будет часто менять свое направление на территории Ростова, а его скорость достигнет 11 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +3 до -4 градусов, а ночью — от -10 до -5 градусов Цельсия.