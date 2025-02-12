Мужчина разбился, упав с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

По данным спасателей, человек сорвался вниз по невыясненным обстоятельствам. На месте работали, помимо УПЧС, правоохранители, представители дорожной службы и медики. Спасатели подняли 35-летнего мужчину на мост. Врачи зафиксировали травмы различной степени тяжести и госпитализировали его в ЦРБ.