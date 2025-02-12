Мужчина разбился, упав с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 12 февраля, 06:08
Published 12 февраля, 06:08
Modified 12 февраля, 06:10
Updated 12 февраля, 06:10
ЧП случилось 11 февраля около 22.00 мск. В тот вечер пострадавшего у основания путепровода нашли на 1059-м километре М-4 «Дон», на обходе Аксая. Это место находится возле КП «Усадьба» хутора Махина в Ольгинском сельском поселении.
По данным спасателей, человек сорвался вниз по невыясненным обстоятельствам. На месте работали, помимо УПЧС, правоохранители, представители дорожной службы и медики. Спасатели подняли 35-летнего мужчину на мост. Врачи зафиксировали травмы различной степени тяжести и госпитализировали его в ЦРБ.
В тот же день на улице Пацаева в Ростове из окна многоэтажки выпала 13-летняя девочка. Ребенок чудом остался жив, но с травмами попал в больницу.