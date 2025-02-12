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Posted 12 февраля, 06:08

Published 12 февраля, 06:08

Modified 12 февраля, 06:10

Updated 12 февраля, 06:10

Мужчина разбился, упав с моста в Ростовской области

Мужчина разбился, упав с моста на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

12 февраля 2025, 06:08
Фото: 1MI. Мужчина разбился, упав с моста в Ростовской области
В Ростовской области мужчина упал с моста и разбился о бетонную плиту. Об этом сообщает УПЧС Аксайского района.

ЧП случилось 11 февраля около 22.00 мск. В тот вечер пострадавшего у основания путепровода нашли на 1059-м километре М-4 «Дон», на обходе Аксая. Это место находится возле КП «Усадьба» хутора Махина в Ольгинском сельском поселении.

Мужчина разбился, упав с моста в Ростовской области
Мужчина разбился, упав с моста в Ростовской области
Мужчина разбился, упав с моста в Ростовской области. Фото: УПЧС Аксайского района
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По данным спасателей, человек сорвался вниз по невыясненным обстоятельствам. На месте работали, помимо УПЧС, правоохранители, представители дорожной службы и медики. Спасатели подняли 35-летнего мужчину на мост. Врачи зафиксировали травмы различной степени тяжести и госпитализировали его в ЦРБ.

В тот же день на улице Пацаева в Ростове из окна многоэтажки выпала 13-летняя девочка. Ребенок чудом остался жив, но с травмами попал в больницу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аксай#ЧП#Мост#Травмы#Госпитализация#Происшествия
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