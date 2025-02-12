На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя бензовоза

Posted 12 февраля, 14:04
Published 12 февраля, 14:04
Modified 12 февраля, 14:06
Updated 12 февраля, 14:06
Сообщение поступило правоохранителям в ночь на вторник, 11 февраля, в 00.20 мск. Сторож рассказал об опасном передвижении фуры по территории одной из автостоянок на 1003-м километре М-4 «Дон».
Прибывшие на место полицейские отстранили от управления 33-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины шел запах изо рта, а речь — заплеталась. Водитель бензовоза отказался пройти освидетельствование.
В итоге мужчине составили протокол за неподчинение требованию сотрудника полиции. Ему грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на вождение автомобиля до двух лет.
До этого стало известно, что в Ростове сотрудник Госавтоинспекции с помощью взятки собирался помочь гражданину вернуть водительские права, которых его лишили.