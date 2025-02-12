rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 14:04

Published 12 февраля, 14:04

Modified 12 февраля, 14:06

Updated 12 февраля, 14:06

На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя фуры

На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя бензовоза

12 февраля 2025, 14:04
Фото: Изображение Midjourney. На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя фуры
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» полицейские поймали пьяного водителя бензовоза. Об этом рассказала Госавтоинспекция.

Сообщение поступило правоохранителям в ночь на вторник, 11 февраля, в 00.20 мск. Сторож рассказал об опасном передвижении фуры по территории одной из автостоянок на 1003-м километре М-4 «Дон».

Прибывшие на место полицейские отстранили от управления 33-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины шел запах изо рта, а речь — заплеталась. Водитель бензовоза отказался пройти освидетельствование.

В итоге мужчине составили протокол за неподчинение требованию сотрудника полиции. Ему грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на вождение автомобиля до двух лет.

На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя фуры
На М-4 «Дон» в Ростовской области полиция поймала пьяного водителя фуры. Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Каша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон
Узнать подробнее

До этого стало известно, что в Ростове сотрудник Госавтоинспекции с помощью взятки собирался помочь гражданину вернуть водительские права, которых его лишили.

Читайте также:
В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенокВ Ростове трех человек увезли на скорой после столкновения с грудой бетонаВ ГАИ назвали самые опасные участки М-4 в Ростовской области из-за тумана
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#Пьяный водитель#Госавтоинспекция#Лишение прав#Бензовоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика