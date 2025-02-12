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Posted 12 февраля, 08:14

Published 12 февраля, 08:14

Modified 12 февраля, 08:16

Updated 12 февраля, 08:16

Поиск попавшего под лед

На реке Темерник в Ростове 12-летний школьник провалился под лед

12 февраля 2025, 08:14
Фото: 35.mchs.gov.ru. Поиск попавшего под лед
В Ростове-на-Дону из из реки Темерник вытащили мальчика, провалившегося под лед. Ребенок выжил, но нуждался в медпомощи, сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось накануне днем, 11 февраля, недалеко от Северного водохранилища. Мальчик провалился под лед на реке. Местные жители, увидев это, вызвали спецслужбы.

Пока спасатели мчались на вызов, один из очевидцев помог выбраться 12-летнему ребенку, используя поливочный шланг. К тому моменту подоспели и спасатели. Они обогрели школьника и передали его медикам.

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— Отвезли в БСМП, — уточнили очевидцы.
— Да, у нас в школе был срочный опрос, кто из детей дома. Видимо, личность устанавливали, — написала в комментариях юная ростовчанка.

В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что подростка с переохлаждением госпитализировали.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Спасатели#Северное водохранилище#Темерник#Медпомощь#Переохлаждение
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