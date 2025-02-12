Власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной в 2025 году

Posted 12 февраля, 14:47
Published 12 февраля, 14:47
Modified 12 февраля, 14:49
Updated 12 февраля, 14:49
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется ремонтом участка Профсоюзной улицы. Для этого ему будет выделено около 68,9 миллиона рублей.
За эти деньги исполнитель должен срезать верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия, выполнить разборку бортовых камней и тротуаров, вывести мусор, заменить люки и сделать многое другое.
Завершить работы подрядчику необходимо до 31 декабря 2025 года.
Ранее в Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону.