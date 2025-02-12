Власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной в 2025 году

На ремонт Профсоюзной улицы в Ростове-на-Дону выделят почти 69 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать отрезок Профсоюзной улицы. Работы будут проходить на участке от проспекта Стачки до переулка Силикатного. На реализацию проекта придется потратить почти 69 миллионов рублей. Сведения опубликованы на сайте закупок.