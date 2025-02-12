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Posted 12 февраля, 14:47

Published 12 февраля, 14:47

Modified 12 февраля, 14:49

Updated 12 февраля, 14:49

Ул. Профсоюзная — пр. Стачки в Ростове

Власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной в 2025 году

12 февраля 2025, 14:47
Фото: Яндекс. Карты. Ул. Профсоюзная — пр. Стачки в Ростове

На ремонт Профсоюзной улицы в Ростове-на-Дону выделят почти 69 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируют отремонтировать отрезок Профсоюзной улицы. Работы будут проходить на участке от проспекта Стачки до переулка Силикатного. На реализацию проекта придется потратить почти 69 миллионов рублей. Сведения опубликованы на сайте закупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется ремонтом участка Профсоюзной улицы. Для этого ему будет выделено около 68,9 миллиона рублей.

За эти деньги исполнитель должен срезать верхний слой асфальтобетонного дорожного покрытия, выполнить разборку бортовых камней и тротуаров, вывести мусор, заменить люки и сделать многое другое.

Более 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году
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Завершить работы подрядчику необходимо до 31 декабря 2025 года.

Ранее в Гордуме объяснили увеличение грунтовых дорог в Ростове-на-Дону.

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