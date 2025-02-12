О мерах по достижению Россией технологического лидерства

Posted 12 февраля, 15:19
Published 12 февраля, 15:19
Modified 12 февраля, 15:21
Updated 12 февраля, 15:21
К 2030 году Россия должна войти в перечень глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Такую задачу президент России Владимир Путин обозначил в ходе совещания с членами правительства и руководителями ведущих предприятий в отрасли. Об этом сообщают «Новые известия».
Евгений Дитрих, гендиректор АО «ГТЛК», сообщил: меры поддержки отрасли беспилотной авиации составили часть нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Среди первостепенных задач — развитие производственной базы и технологий.
Известно, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024-го приобрела статус ведущего заказчика БАС. За это время компания вложила в производство более 10 миллиардов рублей, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч беспилотных летательных аппаратов.
По информации Евгения Дитриха, из этих трех тысяч большая часть составила государственный гражданский заказ, в соответствии с которым поставки беспилотников обеспечиваются в пользу федеральных, региональных органов власти, государственных компаний. Уже сегодня ряд государственных заказчиков занимается разработкой сделок в рамках гражданского государственного заказа на 2025 год, рассказал Дитрих.
Алексей Варятченко, гендиректор ООО «БАС», считает, что развитие отрасли БАС происходит медленно из-за отсутствия качественной нормативно-правовой базы и открытого воздушного пространства для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.
Одним из результатов совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина кабмину о принятии до 1 июня проекта нормативно-правовой базы применения гражданских БАС.