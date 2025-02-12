О мерах по достижению Россией технологического лидерства

Известно, что ГТЛК приступила к деятельности в сегменте лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024-го приобрела статус ведущего заказчика БАС. За это время компания вложила в производство более 10 миллиардов рублей, заказав у 23 производителей свыше трех тысяч беспилотных летательных аппаратов.