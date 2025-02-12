Пострадавшая от пластической операции жительница Ростова обратилась к Бастрыкину

Posted 12 февраля, 06:52
Published 12 февраля, 06:52
Modified 12 февраля, 06:54
Updated 12 февраля, 06:54
Женщина обратилась в частную клинику в апреле 2023 года. Там ей сделали две пластические операции. Швы должны были зажить со временем, но на лице остались рубцы.
Ростовчанка обратилась за помощью к правоохранителям, чтобы те провели проверку. Однако с ходом установления обстоятельств оказания ей некачественных косметологических услуг она не согласилась. Поэтому обратилась к вышестоящему органу — СК России.
Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки. Руководитель регионального управления Аслан Хуаде должен отчитаться в ближайшее время, а после завершении проверки — подготовить доклад о результатах.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как продавцы косметики наживаются на ростовчанах.