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Posted 12 февраля, 06:52

Published 12 февраля, 06:52

Modified 12 февраля, 06:54

Updated 12 февраля, 06:54

Подготовка к пластической операции

Пострадавшая от пластической операции жительница Ростова обратилась к Бастрыкину

12 февраля 2025, 06:52
Фото: Freepik. Подготовка к пластической операции
В Ростове местная жительница осталась недовольна результатом пластических операций. По информации Следкома России, у горожанки остались рубцы.

Женщина обратилась в частную клинику в апреле 2023 года. Там ей сделали две пластические операции. Швы должны были зажить со временем, но на лице остались рубцы.

Ростовчанка обратилась за помощью к правоохранителям, чтобы те провели проверку. Однако с ходом установления обстоятельств оказания ей некачественных косметологических услуг она не согласилась. Поэтому обратилась к вышестоящему органу — СК России.

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки. Руководитель регионального управления Аслан Хуаде должен отчитаться в ближайшее время, а после завершении проверки — подготовить доклад о результатах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Александр Бастрыкин#RostovGazeta#Следком России#Недовольство#Пластическая хирургия
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