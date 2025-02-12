Сгон воды в Ростовской области может привести к экологической катастрофе

Posted 12 февраля, 04:20
Published 12 февраля, 04:20
Modified 12 февраля, 04:20
Updated 12 февраля, 04:20
В начале февраля ветровой сгон воды в Ростовской области оголил берега водоемов в регионе. Пользователь паблика «Рыбалка в Ростове» опубликовал кадры с тысячами мертвых рыб, которые погибли из-за резкого снижения уровня воды.
«Рыба при разложении выделяет сероводород, аммиак и другие токсичные вещества. Когда вода вернется до прежних отметок, она окажется отравлена, могут пострадать выжившие живые организмы и особенно донные обитатели. Это не так критично для проточных водоемов, как для закрытых, где вода обновляется медленнее», — предупреждает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
Эколог замечает, что массовый мор рыбы из-за ветрового сгона может привести к нарушениям в пищевой цепи в экосистеме каждого водоема.
«Если какой-то из этих водоемов используется для водоснабжения, загрязнение воды в нем продуктами гниения может сделать ее опасной», — говорит эколог.
По мнению Дмитрия Брыканова, для предотвращения экологической катастрофы, берега загрязненных водоемов нужно очистить от погибшей рыбы и проверить качество воды на наличие в ней токсичных примесей.
Ранее RostovGazeta писала о том, чем опасно применение электроудочек в дельте Дона.