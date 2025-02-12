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Posted 12 февраля, 04:20

Published 12 февраля, 04:20

Modified 12 февраля, 04:20

Updated 12 февраля, 04:20

Сотрудник МЧС измеряет уровень воды

Сгон воды в Ростовской области может привести к экологической катастрофе

12 февраля 2025, 04:20
Фото: 38.mchs.gov.ru. Сотрудник МЧС измеряет уровень воды
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Эксклюзив
Гниющая мертвая рыба может отравить воду в донских водоемах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

В начале февраля ветровой сгон воды в Ростовской области оголил берега водоемов в регионе. Пользователь паблика «Рыбалка в Ростове» опубликовал кадры с тысячами мертвых рыб, которые погибли из-за резкого снижения уровня воды.

«Рыба при разложении выделяет сероводород, аммиак и другие токсичные вещества. Когда вода вернется до прежних отметок, она окажется отравлена, могут пострадать выжившие живые организмы и особенно донные обитатели. Это не так критично для проточных водоемов, как для закрытых, где вода обновляется медленнее», — предупреждает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Берега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погоды
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Эколог замечает, что массовый мор рыбы из-за ветрового сгона может привести к нарушениям в пищевой цепи в экосистеме каждого водоема.

«Если какой-то из этих водоемов используется для водоснабжения, загрязнение воды в нем продуктами гниения может сделать ее опасной», — говорит эколог.

По мнению Дмитрия Брыканова, для предотвращения экологической катастрофы, берега загрязненных водоемов нужно очистить от погибшей рыбы и проверить качество воды на наличие в ней токсичных примесей.

Ранее RostovGazeta писала о том, чем опасно применение электроудочек в дельте Дона.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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