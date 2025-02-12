Сгон воды в Ростовской области может привести к экологической катастрофе

«Рыба при разложении выделяет сероводород, аммиак и другие токсичные вещества. Когда вода вернется до прежних отметок, она окажется отравлена, могут пострадать выжившие живые организмы и особенно донные обитатели. Это не так критично для проточных водоемов, как для закрытых, где вода обновляется медленнее», — предупреждает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.