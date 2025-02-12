Стало известно, когда дадут тепло жителям 350 многоэтажек в Ростове

Posted 12 февраля, 08:16
Published 12 февраля, 08:16
Modified 12 февраля, 08:18
Updated 12 февраля, 08:18
По его словам, тепло планируют подать в 21.20. Сейчас над ремонтом трудятся восемь специалистов на трех спецмашинах.
«Подготовлено место для монтажа нового участка трубопровода», — пишет Орлов.
Ремонт собираются завершить через 12 часов, то есть, примерно в 21.20 мск 12 февраля.
Напомним, 11 февраля серьезная авария в Советском районе лишила отопления на сутки жителей порядка 350 высоток. Повреждение получила тепломагистраль, которая обеспечивает теплом центральную часть города. Это была четвертая подобная авария за день.