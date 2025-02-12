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Posted 12 февраля, 08:16

Published 12 февраля, 08:16

Modified 12 февраля, 08:18

Updated 12 февраля, 08:18

Люди мерзнут без отопления

Стало известно, когда дадут тепло жителям 350 многоэтажек в Ростове

12 февраля 2025, 08:16
Фото: Pxhere. Люди мерзнут без отопления

Ремонт теплотрассы в Советском районе Ростова завершат к вечеру

В Ростове вырезали аварийный участок теплотрассы в Советском районе, из-за которого остались без тепла более трех сотен многоэтажек. О том, когда ростовчанам подадут ресурс, рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

По его словам, тепло планируют подать в 21.20. Сейчас над ремонтом трудятся восемь специалистов на трех спецмашинах.

«Подготовлено место для монтажа нового участка трубопровода», — пишет Орлов.

Ремонт собираются завершить через 12 часов, то есть, примерно в 21.20 мск 12 февраля.

Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове
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Напомним, 11 февраля серьезная авария в Советском районе лишила отопления на сутки жителей порядка 350 высоток. Повреждение получила тепломагистраль, которая обеспечивает теплом центральную часть города. Это была четвертая подобная авария за день.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Авария#Ремонт#Тепло#Коммунальщики#Теплотрасса#Происшествия
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