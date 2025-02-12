Стало известно, когда дадут тепло жителям 350 многоэтажек в Ростове

Ремонт теплотрассы в Советском районе Ростова завершат к вечеру

В Ростове вырезали аварийный участок теплотрассы в Советском районе, из-за которого остались без тепла более трех сотен многоэтажек. О том, когда ростовчанам подадут ресурс, рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов.