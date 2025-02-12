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Posted 12 февраля, 09:00

Published 12 февраля, 09:00

Modified 12 февраля, 09:03

Updated 12 февраля, 09:03

Кухня в общепите

Су-шефа сервиса здоровой еды Good Food осудили за отравление 170 жителей Ростова

12 февраля 2025, 09:00
Фото: Pxhere. Кухня в общепите
В Ростове 3 февраля Советский районный суд вынес приговор в отношении Бахтияра Атакова — бывшего су-шефа сервиса доставки здоровой еды Good Food. Об этом рассказали Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, в феврале 2023 года множество клиентов компании попали в больницу из-за отравления. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала. Позже суд сообщил о закрытии цеха.

Согласно данным уголовного дела, Атаков во время приготовления блюд на рабочем месте допустил грубые санитарные нарушения. Установлено, что несоблюдения дезинфекционного режима привело к распространению среди посетителей острой кишечной инфекции. Всего пострадало больше 170 человек. Инфекция была вызвана сальмонеллой.

В итоге суд приговорил Атакова к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев. Также бывшему су-шефу запретили заниматься приготовлением блюд и напитков в течение двух лет и десяти месяцев.

Всего в пользу отравившихся взыскали 940 тысяч рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Суд#Отравление#Уголовное дело#Кишечная инфекция#Происшествия#Сальмонелла
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