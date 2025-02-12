Су-шефа сервиса здоровой еды Good Food осудили за отравление 170 жителей Ростова

Posted 12 февраля, 09:00
Published 12 февраля, 09:00
Modified 12 февраля, 09:03
Updated 12 февраля, 09:03
Напомним, в феврале 2023 года множество клиентов компании попали в больницу из-за отравления. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала. Позже суд сообщил о закрытии цеха.
Согласно данным уголовного дела, Атаков во время приготовления блюд на рабочем месте допустил грубые санитарные нарушения. Установлено, что несоблюдения дезинфекционного режима привело к распространению среди посетителей острой кишечной инфекции. Всего пострадало больше 170 человек. Инфекция была вызвана сальмонеллой.
В итоге суд приговорил Атакова к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев. Также бывшему су-шефу запретили заниматься приготовлением блюд и напитков в течение двух лет и десяти месяцев.
Всего в пользу отравившихся взыскали 940 тысяч рублей.