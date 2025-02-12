Т2 добавит 300 Гб обладателям новых смартфонов вне зависимости от места его покупки

Т2 с помощью big data проанализировала, когда клиенты оператора чаще всего меняют смартфоны. Так, компания сравнила следующие периоды 2024 года: новогодние праздники, 23 февраля и 8 марта, начало учебного года. Активнее всего пользователи меняли смартфоны 23 февраля и 8 марта — накануне этих праздников и сразу после них: на 15% больше, чем в Новый год, и на 66% чаще по сравнению с 1 сентября. При этом 8 марта SIM-карты регистрировали в новых девайсах почти в два раза чаще, чем 23 февраля. Вывод о том, что 23 февраля и 8 марта — самые активные периоды обновления устройств, указывает на актуальность новой акции Т2.