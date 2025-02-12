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Posted 12 февраля, 09:35

Published 12 февраля, 09:35

Modified 12 февраля, 09:37

Updated 12 февраля, 09:37

Уголовное дело из-за мертвых душ завели на директора спортшколы №13 в Таганроге

Уголовное дело из-за мертвых душ завели на директора спортшколы №13 в Таганроге

12 февраля 2025, 09:35
Фото: Яндекс. Карты. Уголовное дело из-за мертвых душ завели на директора спортшколы №13 в Таганроге
В Таганроге сотрудники регионального УФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность директора спортивной школы №13, связанной с фальсификацией данных о числе учеников. Об этом 12 февраля сообщили в силовой структуре.

Из открытых данных известно, что спортивную школу возглавляет Сергей Гундарев. Оперативники выяснили, что директор увеличил в списках количество учеников с целью материальной выгоды. По предварительной информации, руководитель нанес ущерб областному бюджету в размере порядка 1,5 миллиона рублей.

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В отношении Сергея Гундарева возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге. Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде реального срока до двух лет.

Этим же утром, 12 февраля, стало известно об уголовном деле в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марины Костюченко. Ее подозревают в получении взятки в виде сертификатов на 100 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Спорт#Ростов-на-Дону#Таганрог#Бюджет#Взятка#Уголовное дело#Контрольно-счетная палата#Фальсификация
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