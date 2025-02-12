Уголовное дело из-за мертвых душ завели на директора спортшколы №13 в Таганроге

Posted 12 февраля, 09:35
Published 12 февраля, 09:35
Modified 12 февраля, 09:37
Updated 12 февраля, 09:37
Из открытых данных известно, что спортивную школу возглавляет Сергей Гундарев. Оперативники выяснили, что директор увеличил в списках количество учеников с целью материальной выгоды. По предварительной информации, руководитель нанес ущерб областному бюджету в размере порядка 1,5 миллиона рублей.
В отношении Сергея Гундарева возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге. Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде реального срока до двух лет.
Этим же утром, 12 февраля, стало известно об уголовном деле в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марины Костюченко. Ее подозревают в получении взятки в виде сертификатов на 100 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале RostovGazeta.