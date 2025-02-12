Уголовное дело из-за мертвых душ завели на директора спортшколы №13 в Таганроге

Этим же утром, 12 февраля, стало известно об уголовном деле в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марины Костюченко. Ее подозревают в получении взятки в виде сертификатов на 100 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале RostovGazeta.