В Омске при участии ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

Член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал о темах, которые будут обсуждаться. Он подчеркнул, что в условиях нынешней глобальной экономики технологический суверенитет является одним из ключевых факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Химическая отрасль, по его словам, играет основополагающую роль для различных отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.