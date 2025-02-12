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Posted 12 февраля, 10:28

Published 12 февраля, 10:28

Modified 12 февраля, 10:29

Updated 12 февраля, 10:29

В Омске при участии ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

В Омске при участии ГК «Титан» состоится Сибирский слет химиков

12 февраля 2025, 10:28
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
С 24 по 26 марта в Омске будет проходить Сибирский слет химиков (16+). Его организуют областной кабмин совместно с ГК «Титан», Российским союзом химиков и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

На мероприятие прибудут специалисты из химической отрасли, молодые профессионалы и представители государственных структур. Главное событие слета — V Международная научно-практическая конференция, посвященная развитию технологических проектов в химической промышленности. Также запланированы сессии, деловые переговоры и экскурсии на промышленные предприятия. Об этом пишет gorod55.ru.

В ходе обсуждений участники сосредоточатся на вопросах инноваций, реализации национальных проектов, импортозамещения в отрасли и интеграции химических компаний в экономику российских регионов.

Член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал о темах, которые будут обсуждаться. Он подчеркнул, что в условиях нынешней глобальной экономики технологический суверенитет является одним из ключевых факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Химическая отрасль, по его словам, играет основополагающую роль для различных отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.

Сутягинский выразил надежду, что предстоящий слет станет значимой платформой для обмена опытом и налаживания деловых связей. Примеры успешного сотрудничества между бизнесом, учебными заведениями и государственными структурами для обеспечения потребностей в кадрах для промышленности будут представлены на мероприятии.

#Общество
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