В Ростове-на-Дону вырос спрос на китайские смартфоны

При этом спрос на покупку бывших в употреблении телефонов все так же высок. Число сделок по программе выкупа смартфонов партнерами платформы у частных продавцов выросло в шесть раз, отмечает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров. Сервис позволяет безопасно продать или купить понравившийся гаджет и действует в более чем 100 городах России.