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Posted 12 февраля, 13:23

Published 12 февраля, 13:23

Modified 12 февраля, 13:30

Updated 12 февраля, 13:30

В Ростове-на-Дону вырос спрос на китайские смартфоны

В Ростове-на-Дону вырос спрос на китайские смартфоны

12 февраля 2025, 13:23
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Ростова-на-Дону стали все чаще отдавать предпочтение телефонам китайского производства. Уровень продаж брендов TECNO, Google и Infinix по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз, сообщили эксперты Авито.

При этом популярные Apple, Samsung и Xiaomi по-прежнему не сдают своих лидирующих позиций. В Ростове-на-Дону Apple занял первое место с долей продаж 70%. По сравнению с 2023 годом спрос на бренд вырос на 7%. Новые устройства можно было купить за 66 тыс. рублей, а телефоны «с рук» обошлись ростовчанам в среднем в 34 тыс. рублей.

Смартфоны марки Samsung заняли второе место по популярности. Средняя стоимость нового телефона составила 63 тыс. рублей, подержанного — 19 тыс. рублей.

Модели китайского бренда Xiaomi обошлись жителям Ростова-на-Дону еще дешевле. Смартфон в новом состоянии стоил 25 тыс. рублей, а на ресейле — всего 9 тыс. рублей. В топ-5 самых популярных брендов также вошли HONOR и realme.

Основным трендом 2024 года стал повышенный спрос покупателей на новые устройства, а также серьезный рост популярности китайских брендов. По данным экспертов Авито, продажи смартфонов TECNO выросли на 72%, бренда Google на 35%, а марки Infinix — на 27%.

Больше всего новых гаджетов в 2024 году купили жители Калининграда, Медногорска и Перми. Продажи новых смартфонов в Ростове-на-Дону увеличились по сравнению с 2023 годом на 25%.

При этом спрос на покупку бывших в употреблении телефонов все так же высок. Число сделок по программе выкупа смартфонов партнерами платформы у частных продавцов выросло в шесть раз, отмечает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито Павел Комаров. Сервис позволяет безопасно продать или купить понравившийся гаджет и действует в более чем 100 городах России.

#Екатерина Кузьмина
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