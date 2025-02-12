В Ростове перекрытие переезда на Нансена парализовало движение

Posted 12 февраля, 07:20
Published 12 февраля, 07:20
Modified 12 февраля, 07:22
Updated 12 февраля, 07:22
Пробки собрались на улицах, расположенных поблизости к переезду. Вероятно, водители едут в объезд и создают заторы. Проспект Ленина, улицы Нансена и Шеболдаева окрасились в красный цвет из-за большого скопления машин.
Судя по данным сервиса, некоторые пользователи не были готовы к изменениям дорожного движения.
«Взяли и прямо перед нами поставили табличку „переезд закрыт“. Пустите!», — пишет ростовчанка.
Ранее на сайте горадминистрации Ростова появилась информация о том, что в феврале перекроют движение транспортных средств сразу на четырех улицах. О том, когда снимут ограничения — в материале RostovGazeta.