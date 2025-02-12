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Posted 12 февраля, 07:20

Published 12 февраля, 07:20

Modified 12 февраля, 07:22

Updated 12 февраля, 07:22

Семафор на Ж/Д переезде

В Ростове перекрытие переезда на Нансена парализовало движение

12 февраля 2025, 07:20
Фото: Pxhere. Семафор на Ж/Д переезде
В Ростове перекрыли переезд № 1221, расположенный на пересечении улиц Нансена и Курская. На дорогах собрались пробки, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Пробки собрались на улицах, расположенных поблизости к переезду. Вероятно, водители едут в объезд и создают заторы. Проспект Ленина, улицы Нансена и Шеболдаева окрасились в красный цвет из-за большого скопления машин.

Судя по данным сервиса, некоторые пользователи не были готовы к изменениям дорожного движения.

«Взяли и прямо перед нами поставили табличку „переезд закрыт“. Пустите!», — пишет ростовчанка.
Пробки собрались на улицах, расположенных поблизости к переезду.
Пробки собрались на улицах, расположенных поблизости к переезду.. Фото: Яндекс. Карты
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Ранее на сайте горадминистрации Ростова появилась информация о том, что в феврале перекроют движение транспортных средств сразу на четырех улицах. О том, когда снимут ограничения — в материале RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пробки#Транспорт#Переезд#Дороги#Транспортные средства#Происшествия
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