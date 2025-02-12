В Ростове спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, обгоревшего на 65%

Posted 12 февраля, 13:33
Published 12 февраля, 13:33
Modified 12 февраля, 13:35
Updated 12 февраля, 13:35
Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Подросток оказался в больнице после того, как решил залезть на крышу вагона. Там его ударило током, в результате чего у несовершеннолетнего был электротермический ожог 65% кожи (большинство из них были глубокими с четвертой степенью тяжести), закрытая черепно-мозговая травма и двусторонний ушиб легких.
Почти месяц ребенок пролежал в больнице на искусственной вентиляции легких, а только потом врачи начали его интенсивное лечение. Так, пациент перенес три некроэктомии — очищение ран, три кожно-пластические операции и 15 тяжелых перевязок. У подростка брали кожу со здоровых участков и трансплантировали на поврежденные.
Парень пережил большой стресс: ослаб, учился поднимать руки и ноги и нагружать мышцы.
Добавим, что несовершеннолетнего выписали, но он еще вернется в больницу для проведения нескольких пластических операций.
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