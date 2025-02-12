В Ростове спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, обгоревшего на 65%

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Подросток оказался в больнице после того, как решил залезть на крышу вагона. Там его ударило током, в результате чего у несовершеннолетнего был электротермический ожог 65% кожи (большинство из них были глубокими с четвертой степенью тяжести), закрытая черепно-мозговая травма и двусторонний ушиб легких.