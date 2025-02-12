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Posted 12 февраля, 13:33

Published 12 февраля, 13:33

Modified 12 февраля, 13:35

Updated 12 февраля, 13:35

Палата в детской клинике

В Ростове спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, обгоревшего на 65%

12 февраля 2025, 13:33
Фото: 1MI. Палата в детской клинике
В Областную клиническую больницу Ростова-на-Дону попал подросток с большим количеством ожогов и травм. Перед этим парень взобрался на крышу вагона поезда, где его и ударило током, сообщает ОДКБ.

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. Подросток оказался в больнице после того, как решил залезть на крышу вагона. Там его ударило током, в результате чего у несовершеннолетнего был электротермический ожог 65% кожи (большинство из них были глубокими с четвертой степенью тяжести), закрытая черепно-мозговая травма и двусторонний ушиб легких.

Почти месяц ребенок пролежал в больнице на искусственной вентиляции легких, а только потом врачи начали его интенсивное лечение. Так, пациент перенес три некроэктомии — очищение ран, три кожно-пластические операции и 15 тяжелых перевязок. У подростка брали кожу со здоровых участков и трансплантировали на поврежденные.

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На фото слева направо: Г.Новошинов, пациент, А.Штарев, Е.Кураев.
На фото слева направо: Г.Новошинов, пациент, А.Штарев, Е.Кураев.. Фото: ГБУ РО «ОДКБ»

Парень пережил большой стресс: ослаб, учился поднимать руки и ноги и нагружать мышцы.

Добавим, что несовершеннолетнего выписали, но он еще вернется в больницу для проведения нескольких пластических операций.

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