В Ростовской области фермер подарил курице полгода «жизни» на прилавке

Posted 12 февраля, 07:57
Published 12 февраля, 07:57
Modified 12 февраля, 08:00
Updated 12 февраля, 08:00
Как сообщает ведомство, донской фермер продлил срок годности домашней охлажденной курицы почти на полгода — от 20 января до 16 июля 2025 года.
«Данный факт может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным.» — пишет ведомство.
Предпринимателю выдали предупреждение и объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.
Ранее Россельхознадзор выявил несколько грубых нарушений при реализации мясных продуктов в шести десятках торговых точках «Светофор» в регионе.