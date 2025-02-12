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Posted 12 февраля, 07:57

Published 12 февраля, 07:57

Modified 12 февраля, 08:00

Updated 12 февраля, 08:00

Курица на ферме

В Ростовской области фермер подарил курице полгода «жизни» на прилавке

12 февраля 2025, 07:57
Фото: Pxhere. Курица на ферме

В Ростовской области фермер «подарил» курице полгода свежести

В Ростовской области выявили факт продления сроков годности мяса местным фермером. Об этом рассказала пресс-служба Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, донской фермер продлил срок годности домашней охлажденной курицы почти на полгода — от 20 января до 16 июля 2025 года.

«Данный факт может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным.» — пишет ведомство.

Предпринимателю выдали предупреждение и объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

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Ранее Россельхознадзор выявил несколько грубых нарушений при реализации мясных продуктов в шести десятках торговых точках «Светофор» в регионе.

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