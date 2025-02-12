В Ростовской области хищники стали нападать на домашний скот

Posted 12 февраля, 13:29
Published 12 февраля, 13:29
Modified 12 февраля, 13:40
Updated 12 февраля, 13:40
Трех овец загрызли неизвестные хищники в хуторе Киреевка, Октябрьского района Ростовской области. Шахтинскому изданию «КВУ» местные жители рассказали, кто мог это сделать: волки, шакалы или одичавшие собаки.
По данным Минприроды Ростовской области, летом 2024 года в регионе насчитывалось около 403 голов волков и более 1,9 тысячи особей шакалов.
«Вероятнее всего, на овец напали шакалы. Три овцы — скудная добыча для стаи волков, шакалы лучше приспособлены к охоте на таких небольших животных», — считает ростовский зоолог Регина Ерофеева.
Она объясняет, что охотиться на домашний скот животные могли вынужденно: из-за сокращения площади лесов и необрабатываемых земель, у хищников возникает дефицит территории и дичи, повышается конкуренция за добычу.
«Зимой охота для шакалов в естественной среде становится труднее, пищи становится меньше. Поэтому они осмеливаются нападать на домашних животных — это легкая добыча», — говорит зоолог.
Регина Ерофеева добавляет, что в последние десятилетия с появлением крупных городских агломераций дикие животные стали принимать соседство с человеком и перестали бояться подбираться близко.
«Мелкие хищники, такие как лисы и шакалы, понимают, что вблизи мест обитания человека водится больше грызунов, птицы и другой мелкой добычи, к которой они привыкли. Некоторые стаи волков и шакалов могут принимать к себе одичавших собак и создавать гибридное потомство, которое еще меньше боится человека, обладает улучшенными качествами и может быть крупнее чистокровных сородичей», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала.