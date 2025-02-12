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Posted 12 февраля, 13:29

Published 12 февраля, 13:29

Modified 12 февраля, 13:40

Updated 12 февраля, 13:40

Волк на снегу

В Ростовской области хищники стали нападать на домашний скот

12 февраля 2025, 13:29
Фото: Unsplash. Волк на снегу
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Эксклюзив
Из-за вырубки лесов и лесополос животным стало не на что охотиться в естественной среде обитания, считает ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Трех овец загрызли неизвестные хищники в хуторе Киреевка, Октябрьского района Ростовской области. Шахтинскому изданию «КВУ» местные жители рассказали, кто мог это сделать: волки, шакалы или одичавшие собаки.

По данным Минприроды Ростовской области, летом 2024 года в регионе насчитывалось около 403 голов волков и более 1,9 тысячи особей шакалов.

«Вероятнее всего, на овец напали шакалы. Три овцы — скудная добыча для стаи волков, шакалы лучше приспособлены к охоте на таких небольших животных», — считает ростовский зоолог Регина Ерофеева.

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Она объясняет, что охотиться на домашний скот животные могли вынужденно: из-за сокращения площади лесов и необрабатываемых земель, у хищников возникает дефицит территории и дичи, повышается конкуренция за добычу.

«Зимой охота для шакалов в естественной среде становится труднее, пищи становится меньше. Поэтому они осмеливаются нападать на домашних животных — это легкая добыча», — говорит зоолог.

Регина Ерофеева добавляет, что в последние десятилетия с появлением крупных городских агломераций дикие животные стали принимать соседство с человеком и перестали бояться подбираться близко.

«Мелкие хищники, такие как лисы и шакалы, понимают, что вблизи мест обитания человека водится больше грызунов, птицы и другой мелкой добычи, к которой они привыкли. Некоторые стаи волков и шакалов могут принимать к себе одичавших собак и создавать гибридное потомство, которое еще меньше боится человека, обладает улучшенными качествами и может быть крупнее чистокровных сородичей», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волки#Шакалы#Волк
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