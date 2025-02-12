В Ростовской области хищники стали нападать на домашний скот

«Мелкие хищники, такие как лисы и шакалы, понимают, что вблизи мест обитания человека водится больше грызунов, птицы и другой мелкой добычи, к которой они привыкли. Некоторые стаи волков и шакалов могут принимать к себе одичавших собак и создавать гибридное потомство, которое еще меньше боится человека, обладает улучшенными качествами и может быть крупнее чистокровных сородичей», — добавляет эксперт.