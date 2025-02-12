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Posted 12 февраля, 12:49

Published 12 февраля, 12:49

Modified 12 февраля, 12:51

Updated 12 февраля, 12:51

Фреска с искусителем в храме

В Ростовской области ночью взломали храм и украли пожертвования

12 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI. Фреска с искусителем в храме
В Ростове оперативные службы поймали подозреваемого в краже 30 тысяч рублей пожертвований из храма. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сообщение о краже поступило от настоятеля храма, который находится в одном из поселков Ростовской области. Священнослужитель заявил, что входную дверь взломали, а из ящиков с пожертвованиями забрали 30 тысяч рублей.

Розыски привели полицейских к 21-летнему ростовчанину. Оперативные службы установили, что мужчина ранее проживал в данном селе. Он приехал в гости к родственникам и посетил богослужение в храме. Там он и заметил ящики с пожертвованиями.

Спустя несколько дней, распивая алкогольные напитки, подозреваемый вспомнил о денежных средствах. Вооружившись строительным инструментом, он вскрыл замок, похитил пожертвования и скрылся, а деньги — потратил.

В итоге в отношении фигуранта возбудили дело по признакам кражи. Ему избрали наказание в виде заключения под стражу.

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Ранее ростовские полицейские выявили более сотни случаев хищения бюджетных средств.

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