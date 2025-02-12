В Ростовской области ночью взломали храм и украли пожертвования

Posted 12 февраля, 12:49
Published 12 февраля, 12:49
Modified 12 февраля, 12:51
Updated 12 февраля, 12:51
Сообщение о краже поступило от настоятеля храма, который находится в одном из поселков Ростовской области. Священнослужитель заявил, что входную дверь взломали, а из ящиков с пожертвованиями забрали 30 тысяч рублей.
Розыски привели полицейских к 21-летнему ростовчанину. Оперативные службы установили, что мужчина ранее проживал в данном селе. Он приехал в гости к родственникам и посетил богослужение в храме. Там он и заметил ящики с пожертвованиями.
Спустя несколько дней, распивая алкогольные напитки, подозреваемый вспомнил о денежных средствах. Вооружившись строительным инструментом, он вскрыл замок, похитил пожертвования и скрылся, а деньги — потратил.
В итоге в отношении фигуранта возбудили дело по признакам кражи. Ему избрали наказание в виде заключения под стражу.