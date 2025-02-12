Владимир Ревенко может возглавить правительство Ростовской области

Posted 12 февраля, 10:16
Published 12 февраля, 10:16
Modified 12 февраля, 10:52
Updated 12 февраля, 10:52
По неофициальной информации издания «Город N», вместе с местом вице-губернатора Владимир Ревенко получит и должность главы регионального правительства, которая много лет отсутствовала в структуре областной власти. Пока что это входит в функционал губернатора.
СМИ уточняет со ссылкой на компании, что Владимир Ревенко оставил свои должности гендиректора. Теперь его обязанности исполняют первые замы: Илья Сафронов и Павел Бережной.
В пресс-службе правительства официально не подтверждали информацию о назначении.
Напомним, ранее освободились еще одно место замгубернатора Ростовской области. Экс-министр транспорта Виталий Кушнарев сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении очень крупной взятки и хранении оружия. Вскоре может освободиться и кресло замгубернатора — министра финансов Лилии Федотовой. Ее тоже заключили под стражу, но официально пока не уволили. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении кредита для регионального бюджета.