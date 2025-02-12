Владимир Ревенко может возглавить правительство Ростовской области

Напомним, ранее освободились еще одно место замгубернатора Ростовской области. Экс-министр транспорта Виталий Кушнарев сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении очень крупной взятки и хранении оружия. Вскоре может освободиться и кресло замгубернатора — министра финансов Лилии Федотовой. Ее тоже заключили под стражу, но официально пока не уволили. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении кредита для регионального бюджета.