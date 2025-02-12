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Posted 12 февраля, 10:16

Published 12 февраля, 10:16

Modified 12 февраля, 10:52

Updated 12 февраля, 10:52

Владимир Ревенко

Владимир Ревенко может возглавить правительство Ростовской области

12 февраля 2025, 10:16
Фото: donland.ru. Владимир Ревенко
Первым замгубернатора Ростовской области назначают гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. Как сообщают местные СМИ, глава компаний уже написал заявление об увольнении.

По неофициальной информации издания «Город N», вместе с местом вице-губернатора Владимир Ревенко получит и должность главы регионального правительства, которая много лет отсутствовала в структуре областной власти. Пока что это входит в функционал губернатора.

СМИ уточняет со ссылкой на компании, что Владимир Ревенко оставил свои должности гендиректора. Теперь его обязанности исполняют первые замы: Илья Сафронов и Павел Бережной.

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В пресс-службе правительства официально не подтверждали информацию о назначении.

Напомним, ранее освободились еще одно место замгубернатора Ростовской области. Экс-министр транспорта Виталий Кушнарев сейчас находится в СИЗО по подозрению в получении очень крупной взятки и хранении оружия. Вскоре может освободиться и кресло замгубернатора — министра финансов Лилии Федотовой. Ее тоже заключили под стражу, но официально пока не уволили. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при оформлении кредита для регионального бюджета.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Финансы#Кредит#Взятка#Оружие#СИЗО#Губернатор#Замгубернатор#Газпром#Региональный бюджет#Виталий Кушнарев#Лилия Федотова
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