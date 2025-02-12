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Posted 12 февраля, 17:42

Published 12 февраля, 17:42

Modified 12 февраля, 17:44

Updated 12 февраля, 17:44

Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области

Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области

12 февраля 2025, 17:42
Фото: Правительство Ростовской области. Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил на должность своего заместителя Владимира Ревенко. Информация опубликована на официальном портале правительства региона.

Напомним, что ранее в СМИ появились сведения о том, что Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дон» в пользу нового рабочего места.

Теперь же правительство официально подтвердило, что Слюсарь доверил должность заместителя губернатора Владимиру Ревенко. В его обязанности будет входить курирование вопросов развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области.

Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин
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Добавим, что Ревенко является уроженцем Ростова-на-Дону.

До этого депутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину.

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