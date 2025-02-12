Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области

Posted 12 февраля, 17:42
Published 12 февраля, 17:42
Modified 12 февраля, 17:44
Updated 12 февраля, 17:44
Напомним, что ранее в СМИ появились сведения о том, что Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дон» в пользу нового рабочего места.
Теперь же правительство официально подтвердило, что Слюсарь доверил должность заместителя губернатора Владимиру Ревенко. В его обязанности будет входить курирование вопросов развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области.
Добавим, что Ревенко является уроженцем Ростова-на-Дону.
До этого депутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину.