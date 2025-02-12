Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области

Напомним, что ранее в СМИ появились сведения о том, что Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дон» в пользу нового рабочего места.