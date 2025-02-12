Власти изымают землю под старинным аварийным домом в центре Ростова

Posted 12 февраля, 09:43
Published 12 февраля, 09:43
Modified 12 февраля, 09:45
Updated 12 февраля, 09:45
Документ опубликован 10 февраля. В нем говорится о двухэтажном многоквартирном доме, который при этом нежилой. Изымать будут почти 500 квадратных метров земли, а также все здание у долевых собственников. Речь идет о трех нежилых помещениях площадью 186, 123 и 34 квадратных метра и шесть нежилых комнат, две из которых находятся в подвале. Их общая площадь составляет менее 60 квадратов.
Постановление об изъятии участка предусматривает заключение соглашений с собственниками и возмещение им утраченного. При недостижении соглашений администрация будет обращаться в суд.
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