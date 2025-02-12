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Posted 12 февраля, 09:43

Published 12 февраля, 09:43

Modified 12 февраля, 09:45

Updated 12 февраля, 09:45

Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 7

Власти изымают землю под старинным аварийным домом в центре Ростова

12 февраля 2025, 09:43
В Ростове-на-Дону администрация намерена изъять землю под аварийным доходным домом Скордиа на улице Большой Садовой, 7 (литер А). По данным в постановлении на сайте мэрии, решение приняли в связи с признанием жилья аварийным и подлежащим реконструкции.

Документ опубликован 10 февраля. В нем говорится о двухэтажном многоквартирном доме, который при этом нежилой. Изымать будут почти 500 квадратных метров земли, а также все здание у долевых собственников. Речь идет о трех нежилых помещениях площадью 186, 123 и 34 квадратных метра и шесть нежилых комнат, две из которых находятся в подвале. Их общая площадь составляет менее 60 квадратов.

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Постановление об изъятии участка предусматривает заключение соглашений с собственниками и возмещение им утраченного. При недостижении соглашений администрация будет обращаться в суд.

Доходный дом Скордиа построили в неорусском стиле в конце XIX века. Некогда на первом этаже помещения арендовали торговцы, а на втором этаже владельцы сдавали в аренду квартиры.

Ранее и. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин подписал документ о сносе двух домов в историческом центре города.

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