Власти изымают землю под старинным аварийным домом в центре Ростова

Документ опубликован 10 февраля. В нем говорится о двухэтажном многоквартирном доме, который при этом нежилой. Изымать будут почти 500 квадратных метров земли, а также все здание у долевых собственников. Речь идет о трех нежилых помещениях площадью 186, 123 и 34 квадратных метра и шесть нежилых комнат, две из которых находятся в подвале. Их общая площадь составляет менее 60 квадратов.