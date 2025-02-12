ВТБ спрогнозировал, какие страны будут больше всего импортировать еду из РФ

«Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК — это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым её видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях», — сказал руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.