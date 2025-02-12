Ввод в эксплуатацию ветропарка в Ростовской области перенесли на 2026 год

Posted 12 февраля, 08:25
Published 12 февраля, 08:25
Modified 12 февраля, 08:27
Updated 12 февраля, 08:27
По данным Сорокина, работы по возведению ветропарка собираются полностью завершить в 2026 году. В данный момент ведется подготовка к проектированию.
«Завершен ветромониторинг, идет подготовка к проектированию с вводом в 2026 году», — сказал Сорокин.
Изначально планировалось, что строительство завершат в 2025 году.
Ранее появилась информация о ветряных станциях, которые планируют установить в регионе в период с 2025 по 2036 годы. Так, одну из них, Вербную ВЭС, собирались возвести в 2025 году.