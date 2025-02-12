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Posted 12 февраля, 08:25

Published 12 февраля, 08:25

Modified 12 февраля, 08:27

Updated 12 февраля, 08:27

Ветропарк

Ввод в эксплуатацию ветропарка в Ростовской области перенесли на 2026 год

12 февраля 2025, 08:25
Фото: Pxhere. Ветропарк
В Ростовской области организация «Росатом» на год перенесла ввод ветропарка в Морозовском районе мощностью 100 МВт. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

По данным Сорокина, работы по возведению ветропарка собираются полностью завершить в 2026 году. В данный момент ведется подготовка к проектированию.

«Завершен ветромониторинг, идет подготовка к проектированию с вводом в 2026 году», — сказал Сорокин.

Изначально планировалось, что строительство завершат в 2025 году.

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Ранее появилась информация о ветряных станциях, которые планируют установить в регионе в период с 2025 по 2036 годы. Так, одну из них, Вербную ВЭС, собирались возвести в 2025 году.

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