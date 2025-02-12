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Posted 12 февраля, 05:22

Published 12 февраля, 05:22

Modified 12 февраля, 05:22

Updated 12 февраля, 05:22

Водолечебница Рындзюна в Ростове-на-Дону

Юрист предупредил об ответственности для проникших в водолечебницу в Ростове

12 февраля 2025, 05:22
Фото: wikimedia.org. Водолечебница Рындзюна в Ростове-на-Дону
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Эксклюзив
Многомиллионные штрафы и лишение свободы предусмотрены в качестве наказания для тех, кто угрожает целостности объектов культурного наследия в Ростове, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов.

Ростовчанин Геннадий Крольман в своих социальных сетях сообщил о том, что 10 февраля заметил группу людей, которые пытались проникнуть в здание водолечебницы Рындзюна. Сейчас памятник архитектуры и объект культурного наследия заброшен.

Ростовский юрист Юрий Мартынов поясняет, что за попытку проникновения на территорию ОКН в России предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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«За повреждение или уничтожение ОКН, если это удастся доказать за проникшим, могут вменить штраф от 15 до 20 тысяч рублей гражданам, а в соответствии с уголовным кодексом сумма штрафа составляет уже до 3 миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы сроком до 3 лет», — уточняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что суд в Ростове отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова.

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