Юрист предупредил об ответственности для проникших в водолечебницу в Ростове

Posted 12 февраля, 05:22
Published 12 февраля, 05:22
Modified 12 февраля, 05:22
Updated 12 февраля, 05:22
Ростовчанин Геннадий Крольман в своих социальных сетях сообщил о том, что 10 февраля заметил группу людей, которые пытались проникнуть в здание водолечебницы Рындзюна. Сейчас памятник архитектуры и объект культурного наследия заброшен.
Ростовский юрист Юрий Мартынов поясняет, что за попытку проникновения на территорию ОКН в России предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
«За повреждение или уничтожение ОКН, если это удастся доказать за проникшим, могут вменить штраф от 15 до 20 тысяч рублей гражданам, а в соответствии с уголовным кодексом сумма штрафа составляет уже до 3 миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы сроком до 3 лет», — уточняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что суд в Ростове отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова.