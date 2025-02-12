Юрист предупредил об ответственности для проникших в водолечебницу в Ростове

«За повреждение или уничтожение ОКН, если это удастся доказать за проникшим, могут вменить штраф от 15 до 20 тысяч рублей гражданам, а в соответствии с уголовным кодексом сумма штрафа составляет уже до 3 миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы сроком до 3 лет», — уточняет эксперт.