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Posted 12 февраля, 07:55

Published 12 февраля, 07:55

Modified 12 февраля, 07:57

Updated 12 февраля, 07:57

Огромная лужа на улице

Затопленные из-за прорывов улицы в Ростове превратились в каток 12 февраля

12 февраля 2025, 07:55
Фото: Pxhere. Огромная лужа на улице
В Ростове-на-Дону 12 февраля началось с потопа на проезжей части. Кадрами подтопленных улиц местные жители поделились в соцсетях.

На видео сняли, что происходит на улице Еременко в районе пересечения с Зорге. На кадрах видно, что практически вся проезжая часть превратилась в огромное озеро. Местами вода замерзла из-за минусовой температуры. Пешеходам из-за этого сложно переходить дорогу. Помимо высокого уровня воды, местами встречаются скользкие участки, на которых можно упасть.

Аналогичная ситуация и в центре города. Полноводная река появилась на улице Большой Садовой в районе пересечения с Кировским проспектом. Местами вода тоже обледенела.

— Пока шли в поликлинику, промочили ноги! — жалуются горожане. — Никак не пройти иначе — очень много воды.
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Видео: ТГ Это Ростов. Потоп и лед на улице в Ростове
— Очень скользко, смотрите под ноги! — добавляют другие.

Некоторые не стали расстраиваться из-за проблемы и восприняли новости иронично.

— Пока мы ходим на платные катки, город бесплатно заливает их прямо на улице, — шутят подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — Вечером с санками туда пойду.

Что стало причиной потопа, пока не известно. Вероятно, прорвало водопроводные трубы.

В начале февраля в Шахтах был потоп из-за порыва канализации.

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