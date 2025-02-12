Затопленные из-за прорывов улицы в Ростове превратились в каток 12 февраля

На видео сняли, что происходит на улице Еременко в районе пересечения с Зорге. На кадрах видно, что практически вся проезжая часть превратилась в огромное озеро. Местами вода замерзла из-за минусовой температуры. Пешеходам из-за этого сложно переходить дорогу. Помимо высокого уровня воды, местами встречаются скользкие участки, на которых можно упасть.