Затопленные из-за прорывов улицы в Ростове превратились в каток 12 февраля

Posted 12 февраля, 07:55
Published 12 февраля, 07:55
Modified 12 февраля, 07:57
Updated 12 февраля, 07:57
На видео сняли, что происходит на улице Еременко в районе пересечения с Зорге. На кадрах видно, что практически вся проезжая часть превратилась в огромное озеро. Местами вода замерзла из-за минусовой температуры. Пешеходам из-за этого сложно переходить дорогу. Помимо высокого уровня воды, местами встречаются скользкие участки, на которых можно упасть.
Аналогичная ситуация и в центре города. Полноводная река появилась на улице Большой Садовой в районе пересечения с Кировским проспектом. Местами вода тоже обледенела.
— Пока шли в поликлинику, промочили ноги! — жалуются горожане. — Никак не пройти иначе — очень много воды.
— Очень скользко, смотрите под ноги! — добавляют другие.
Некоторые не стали расстраиваться из-за проблемы и восприняли новости иронично.
— Пока мы ходим на платные катки, город бесплатно заливает их прямо на улице, — шутят подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — Вечером с санками туда пойду.
Что стало причиной потопа, пока не известно. Вероятно, прорвало водопроводные трубы.
В начале февраля в Шахтах был потоп из-за порыва канализации.