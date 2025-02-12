Жителей Ростовской области предупредили о стрельбе на границе с ЛНР

Posted 12 февраля, 07:09
Published 12 февраля, 07:09
Modified 12 февраля, 07:11
Updated 12 февраля, 07:11
Сообщается, что звуки выстрелов будут доноситься с улицы Хуторской в период с 09.00 мск до 15.00 мск. В это время будут там проводиться учебные стрельбы.
«Уведомляем вас о том, что в районе улицы Хуторской 12 февраля 2025 года в период с 09.00 до 15.00 будут проводиться учебные стрельбы. Убедительно просим вас отнестись к происходящему с пониманием и спокойствием», — сообщается на сайте.
Ранее Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО сработали в пяти муниципалитетах региона. Город Донецк не стал исключением.