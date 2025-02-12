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Posted 12 февраля, 07:09

Published 12 февраля, 07:09

Modified 12 февраля, 07:11

Updated 12 февраля, 07:11

Стрелок на учениях

Жителей Ростовской области предупредили о стрельбе на границе с ЛНР

12 февраля 2025, 07:09
Фото: mil.ru. Стрелок на учениях
Администрация Донецка Ростовской области предупредила местных жителей о звуках стрельбы, которые будут слышны в городе 12 февраля, в среду. Данная информация появилась на сайте городской управы.

Сообщается, что звуки выстрелов будут доноситься с улицы Хуторской в период с 09.00 мск до 15.00 мск. В это время будут там проводиться учебные стрельбы.

«Уведомляем вас о том, что в районе улицы Хуторской 12 февраля 2025 года в период с 09.00 до 15.00 будут проводиться учебные стрельбы. Убедительно просим вас отнестись к происходящему с пониманием и спокойствием», — сообщается на сайте.
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Ранее Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО сработали в пяти муниципалитетах региона. Город Донецк не стал исключением.

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