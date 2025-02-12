Жителей Ростовской области пугают экологической катастрофой и морозят в своих домах

Posted 12 февраля, 15:12
Published 12 февраля, 15:12
Modified 12 февраля, 15:14
Updated 12 февраля, 15:14
В начале февраля в Ростовской области начался активный ветровой сгон воды из местных водоемов. Теперь берега оказались усыпаны мертвой рыбой, а это по мнению эколога Дмитрия Брыканова, может привести к отравлению воды.
Дело в том, что рыба при разложении выделяет токсичные вещества — сероводород, аммиак и другие. И когда уровень воды нормализуется, то выжившие организмы и особенно донные обитатели могут пострадать.
Также массовый мор рыбы может привести к нарушениям в пищевой цепи в экосистеме каждого водоема. Эколог считает, что для предотвращения экологической катастрофы, берега загрязненных водоемов нужно очистить от погибшей рыбы и проверить качество воды.
С 11 февраля жители 350 многоквартирных домов, расположенных в Советском районе Ростова-на-Дону, сидят без отопления. Всему виной серьезная авария — повреждение тепломагистрали, обеспечивающей отоплением центральную часть города. Всего за день произошло сразу четыре аварии.
И.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов рассказал, что тепло планируют вернуть в 21.20 мск 12 февраля. То есть, ростовчане уже больше суток остаются без тепла, когда за окном -8 градусов.
Напомним, что в связи с массовым отключением отопления прокуратура Ростовской области организовала проверку. Также было поставлено под контроль восстановление тепла для жителей Ворошиловского, Пролетарского и Кировского районов.
В понедельник, 3 февраля, Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему су-шефу сервиса доставки здоровой еды Good Food Бахтияру Атакову за массовое отравление людей.
Инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда больше 170 людей, пользовавшихся услугами сервиса, слегли с острой кишечной инфекцией. Как оказалось, во время готовки Атаков допустил грубые нарушения санитарных норм. Инфекция была вызвана сальмонеллой.
Добавим, что суд приговорил бывшего су-шефа к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев и запретил ему заниматься приготовлением блюд, напитков в течение двух лет и десяти месяцев, а в пользу отравившихся взыскали 940 тысяч рублей.