Жителей Ростовской области пугают экологической катастрофой и морозят в своих домах

Добавим, что суд приговорил бывшего су-шефа к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев и запретил ему заниматься приготовлением блюд, напитков в течение двух лет и десяти месяцев, а в пользу отравившихся взыскали 940 тысяч рублей.