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Posted 12 февраля, 15:12

Published 12 февраля, 15:12

Modified 12 февраля, 15:14

Updated 12 февраля, 15:14

Итоги среды: жителей Ростова держат без тепла дома и травят едой из доставки

Жителей Ростовской области пугают экологической катастрофой и морозят в своих домах

12 февраля 2025, 15:12
Фото: Шедеврум. Итоги среды: жителей Ростова держат без тепла дома и травят едой из доставки
Сгон воды в Ростовской области может привести к экологической катастрофе, тем временем жители 350 многоэтажных домов сутки сидят без отопления в Ростове из-за аварии, а су-шефа сервиса по доставке здоровой еды Good Food осудили за отравление больше 170 ростовчан.

Экологическая катастрофа

В начале февраля в Ростовской области начался активный ветровой сгон воды из местных водоемов. Теперь берега оказались усыпаны мертвой рыбой, а это по мнению эколога Дмитрия Брыканова, может привести к отравлению воды.

Дело в том, что рыба при разложении выделяет токсичные вещества — сероводород, аммиак и другие. И когда уровень воды нормализуется, то выжившие организмы и особенно донные обитатели могут пострадать.

Также массовый мор рыбы может привести к нарушениям в пищевой цепи в экосистеме каждого водоема. Эколог считает, что для предотвращения экологической катастрофы, берега загрязненных водоемов нужно очистить от погибшей рыбы и проверить качество воды.

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Без отопления

С 11 февраля жители 350 многоквартирных домов, расположенных в Советском районе Ростова-на-Дону, сидят без отопления. Всему виной серьезная авария — повреждение тепломагистрали, обеспечивающей отоплением центральную часть города. Всего за день произошло сразу четыре аварии.

И.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов рассказал, что тепло планируют вернуть в 21.20 мск 12 февраля. То есть, ростовчане уже больше суток остаются без тепла, когда за окном -8 градусов.

Напомним, что в связи с массовым отключением отопления прокуратура Ростовской области организовала проверку. Также было поставлено под контроль восстановление тепла для жителей Ворошиловского, Пролетарского и Кировского районов.

То есть все это время ростовчане просидели без отопления, когда за окном -8 градусов
То есть все это время ростовчане просидели без отопления, когда за окном -8 градусов. Фото: 1MI
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Отравление здоровой едой

В понедельник, 3 февраля, Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему су-шефу сервиса доставки здоровой еды Good Food Бахтияру Атакову за массовое отравление людей.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда больше 170 людей, пользовавшихся услугами сервиса, слегли с острой кишечной инфекцией. Как оказалось, во время готовки Атаков допустил грубые нарушения санитарных норм. Инфекция была вызвана сальмонеллой.

Добавим, что суд приговорил бывшего су-шефа к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев и запретил ему заниматься приготовлением блюд, напитков в течение двух лет и десяти месяцев, а в пользу отравившихся взыскали 940 тысяч рублей.

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