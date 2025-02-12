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Posted 12 февраля, 11:58

Published 12 февраля, 11:58

Modified 12 февраля, 12:00

Updated 12 февраля, 12:00

Дельфин

Жители Таганрога рубят проруби в замерзшем заливе для спасения дельфинов

12 февраля 2025, 11:58
Фото: Wikipedia.org. Дельфин
Таганрогский залив покрылся льдом из-за сильных морозов. В связи с этим неравнодушные местные жители рубят отверстия во льду, чтобы дельфины могли дышать. Кадры предоставил RostovGazeta очевидец.

Напомним, впервые за зиму в феврале водные объекты Ростовской области, в том числе и Таганрогский залив, покрылись льдом. Всему виной — сильные морозы, которые в некоторых районах региона доходили вплоть до -25 градусов.

Для спасения дельфинов неравнодушные таганрожцы решили сделать проруби. На фото, которое предоставил очевидец, заметны отверстия на поверхности льда.

«Море замерзло, но люди прорубили лед, чтобы дельфины могли дышать», — сообщает очевидец.
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Жители Таганрога рубят полыньи в замерзшем заливе для спасения дельфинов
Жители Таганрога рубят полыньи в замерзшем заливе для спасения дельфинов. Фото: rostovgazeta.ru

Жителям региона следует быть осторожными при выходе на лед. Так, ранее на замерзших водоемах в Ростовской области произошло несколько инцидентов, которые привели к смерти дончан.

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