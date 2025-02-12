Жители Таганрога рубят проруби в замерзшем заливе для спасения дельфинов

Posted 12 февраля, 11:58
Published 12 февраля, 11:58
Modified 12 февраля, 12:00
Updated 12 февраля, 12:00
Напомним, впервые за зиму в феврале водные объекты Ростовской области, в том числе и Таганрогский залив, покрылись льдом. Всему виной — сильные морозы, которые в некоторых районах региона доходили вплоть до -25 градусов.
Для спасения дельфинов неравнодушные таганрожцы решили сделать проруби. На фото, которое предоставил очевидец, заметны отверстия на поверхности льда.
«Море замерзло, но люди прорубили лед, чтобы дельфины могли дышать», — сообщает очевидец.
Жителям региона следует быть осторожными при выходе на лед. Так, ранее на замерзших водоемах в Ростовской области произошло несколько инцидентов, которые привели к смерти дончан.