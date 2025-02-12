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Posted 12 февраля, 17:18

Published 12 февраля, 17:18

Modified 12 февраля, 17:20

Updated 12 февраля, 17:20

Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса

Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса

12 февраля 2025, 17:18
Фото: 1MI. Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса
В Ростовской области женщина выпала из автобуса, так как водители устроили между собой гонки, сообщает телеграм-канал «Батайское время».

ДТП произошло еще 29 января на пересечении улиц Грузинская и Ставропольская в Батайске. Чтобы добраться на работу, местная жительница решила воспользоваться автобусом №212. По словам пострадавшей, водитель очень спешил, так как устроил гонки с другой маршруткой, поэтому транспортное средство тронулось с места, не успев закрыть двери.

Женщина просто вывалилась из автобуса под колеса другой маршрутке. Очевидцы сразу подбежали и оказали помощь, как и сам водитель. Мужчина проверил батайчанку, довез до больницы и пообещал возместить траты на лечение.

Спустя неделю пассажирка почувствовала недомогание: головокружение, тошнота и боли в спине и шее. Врачи госпитализировали женщину и поставили диагноз — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Горожане подметили, что этот маршрут является очень проблемным: «Эти 212 уже надоели. Постоянно с ними проблемы».

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«Ужасные водители на этом маршруте. Этикет в общении отсутствует, а о безопасности вообще нет слов», — пишет пользователь.

Добавим, что с начала февраля водитель перестал выходить на связь, поэтому пострадавшая приняла решение разобраться в ситуации через суд.

Ранее отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону.

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