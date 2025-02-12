Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса

ДТП произошло еще 29 января на пересечении улиц Грузинская и Ставропольская в Батайске. Чтобы добраться на работу, местная жительница решила воспользоваться автобусом №212. По словам пострадавшей, водитель очень спешил, так как устроил гонки с другой маршруткой, поэтому транспортное средство тронулось с места, не успев закрыть двери.