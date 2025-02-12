Жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса

Posted 12 февраля, 17:18
Published 12 февраля, 17:18
Modified 12 февраля, 17:20
Updated 12 февраля, 17:20
ДТП произошло еще 29 января на пересечении улиц Грузинская и Ставропольская в Батайске. Чтобы добраться на работу, местная жительница решила воспользоваться автобусом №212. По словам пострадавшей, водитель очень спешил, так как устроил гонки с другой маршруткой, поэтому транспортное средство тронулось с места, не успев закрыть двери.
Женщина просто вывалилась из автобуса под колеса другой маршрутке. Очевидцы сразу подбежали и оказали помощь, как и сам водитель. Мужчина проверил батайчанку, довез до больницы и пообещал возместить траты на лечение.
Спустя неделю пассажирка почувствовала недомогание: головокружение, тошнота и боли в спине и шее. Врачи госпитализировали женщину и поставили диагноз — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Горожане подметили, что этот маршрут является очень проблемным: «Эти 212 уже надоели. Постоянно с ними проблемы».
«Ужасные водители на этом маршруте. Этикет в общении отсутствует, а о безопасности вообще нет слов», — пишет пользователь.
Добавим, что с начала февраля водитель перестал выходить на связь, поэтому пострадавшая приняла решение разобраться в ситуации через суд.
Ранее отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону.