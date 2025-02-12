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Posted 12 февраля, 19:33

Published 12 февраля, 19:33

Modified 12 февраля, 19:36

Updated 12 февраля, 19:36

Звук беспилотника попал на видео, снятого жителем Ростовской области

Звук беспилотника попал на видео, снятое жителем Ростовской области

12 февраля 2025, 19:33
Фото: Изображение Midjourney. Звук беспилотника попал на видео, снятого жителем Ростовской области
Житель одного из северных районов Ростовской области снял на камеру ночное небо, чтобы запечатлеть звук пролетающего поблизости беспилотника. Кадры с характерным жужжанием появились в соцсетях вечером 12 февраля.

Официальной информации об атаке БПЛА пока нет. Однако час назад, около 21.30 мск, беспилотную опасность объявили в Миллеровском, Азовском районах и в городе Каменске-Шахтинском. Уведомления об этом получили пользователи приложения МЧС.

Видео: тг Таганрог.Происшествия. Звук беспилотника попал на видео, снятого жителем Ростовской области
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Местных жителей попросили держаться подальше от окон и не выходить в ближайшее время на улицу.

Спустя полчаса в telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появилось видео из Чертковского района. На нем слышно жужжащий звук, похожий на тот, что издают дроны.

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