Звук беспилотника попал на видео, снятое жителем Ростовской области

Posted 12 февраля, 19:33
Published 12 февраля, 19:33
Modified 12 февраля, 19:36
Updated 12 февраля, 19:36
Официальной информации об атаке БПЛА пока нет. Однако час назад, около 21.30 мск, беспилотную опасность объявили в Миллеровском, Азовском районах и в городе Каменске-Шахтинском. Уведомления об этом получили пользователи приложения МЧС.
Местных жителей попросили держаться подальше от окон и не выходить в ближайшее время на улицу.
Спустя полчаса в telegram-канале «Таганрог. Происшествия» появилось видео из Чертковского района. На нем слышно жужжащий звук, похожий на тот, что издают дроны.