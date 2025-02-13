Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

Напомним, что следователи подозревают Костюченко в получении взятки в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За денежное вознаграждение чиновница должна была не принять некоторые меры при проведении аудиторских проверок в Минспорта региона и подведомственных ему учреждениях.