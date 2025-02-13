Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

Posted 13 февраля, 11:26
Published 13 февраля, 11:26
Modified 13 февраля, 11:28
Updated 13 февраля, 11:28
Напомним, что следователи подозревают Костюченко в получении взятки в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За денежное вознаграждение чиновница должна была не принять некоторые меры при проведении аудиторских проверок в Минспорта региона и подведомственных ему учреждениях.
Теперь же стало известно, что следователи наложили запрет определенных действий в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала, что число взяточников выросло втрое в Ростове-на-Дону за один год.