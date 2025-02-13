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Posted 13 февраля, 11:26

Published 13 февраля, 11:26

Modified 13 февраля, 11:28

Updated 13 февраля, 11:28

Счеты и калькулятор

Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

13 февраля 2025, 11:26
Фото: 1MI. Счеты и калькулятор
На аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марину Костюченко наложили запрет определенных действий в рамках уголовного дело о взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что следователи подозревают Костюченко в получении взятки в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За денежное вознаграждение чиновница должна была не принять некоторые меры при проведении аудиторских проверок в Минспорта региона и подведомственных ему учреждениях.

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Теперь же стало известно, что следователи наложили запрет определенных действий в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

Ранее RostovGazeta рассказала, что число взяточников выросло втрое в Ростове-на-Дону за один год.

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