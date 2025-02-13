Боевой беспилотник нашли дружинники в поле в Ростовской области

Posted 13 февраля, 10:29
Published 13 февраля, 10:29
Modified 13 февраля, 10:31
Updated 13 февраля, 10:31
О находке стало известно 13 февраля. По словам местных жителей, БПЛА обнаружили в слободе Мальчевско-Полненской. Как сообщает telegram-канал «Север Дона», дрон заметили во время патрулирования местности. Дружинники конного взвода дружины Миллеровского юрта поняли, что перед ними опасный аппарат и вызвали полицию.
Пока дружинники ждали правоохранителей, решили самостоятельно охранять упавший БПЛА, не подпуская к нему население.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что над Ростовской областью в ночь на 13 февраля сбили один дрон в Чертковском районе. Не исключено, что именно он и упал в соседнем муниципалитете.