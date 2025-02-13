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Posted 13 февраля, 10:29

Published 13 февраля, 10:29

Modified 13 февраля, 10:31

Updated 13 февраля, 10:31

Дружинники обнаружили упавший беспилотник в Ростовской области

Боевой беспилотник нашли дружинники в поле в Ростовской области

13 февраля 2025, 10:29
Фото: t.me/severdona. Дружинники обнаружили упавший беспилотник в Ростовской области
В Ростовской области нашли беспилотник, упавший в Миллеровском районе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях, добавив фото с места событий.

О находке стало известно 13 февраля. По словам местных жителей, БПЛА обнаружили в слободе Мальчевско-Полненской. Как сообщает telegram-канал «Север Дона», дрон заметили во время патрулирования местности. Дружинники конного взвода дружины Миллеровского юрта поняли, что перед ними опасный аппарат и вызвали полицию.

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Дружинники обнаружили упавший беспилотник в Ростовской области
Дружинники обнаружили упавший беспилотник в Ростовской области
Дружинники обнаружили упавший беспилотник в Ростовской области. Фото: t.me/severdona

Пока дружинники ждали правоохранителей, решили самостоятельно охранять упавший БПЛА, не подпуская к нему население.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что над Ростовской областью в ночь на 13 февраля сбили один дрон в Чертковском районе. Не исключено, что именно он и упал в соседнем муниципалитете.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Беспилотник#Чертковский район#Миллеровский район#Дружинники#Дрон#Юрий Слюсарь
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