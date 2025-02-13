«Более 800 жалоб»: Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области

Posted 13 февраля, 10:28
Published 13 февраля, 10:28
Modified 13 февраля, 10:30
Updated 13 февраля, 10:30
В личном телеграм-канале Слюсарь рассказал, что в Ростове-на-Дону уже закончился ремонт теплосетей на четырех улицах: Добровольского, Толмачева, 13-й линия и переулок Университетский. Тепло вернулось примерно в 400 домов.
Также Слюсарь поручил замгубернатора Владимиру Ревенко и и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться с ситуацией, проконтролироваать скорейшую ликвидацию аварий на теплосетях и найти системные решения проблем.