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Posted 13 февраля, 10:28

Published 13 февраля, 10:28

Modified 13 февраля, 10:30

Updated 13 февраля, 10:30

Трубы отолпения

«Более 800 жалоб»: Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области

13 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI. Трубы отолпения

Слюсарь получил более 800 жалоб об авариях на теплосетях в Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что за последнее время ему поступило более 800 жалоб об авариях на теплосетях и отсутствии отопления. Самая сложная обстановка замечена в Ростове-на-Дону.

В личном телеграм-канале Слюсарь рассказал, что в Ростове-на-Дону уже закончился ремонт теплосетей на четырех улицах: Добровольского, Толмачева, 13-й линия и переулок Университетский. Тепло вернулось примерно в 400 домов.

Также Слюсарь поручил замгубернатора Владимиру Ревенко и и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться с ситуацией, проконтролироваать скорейшую ликвидацию аварий на теплосетях и найти системные решения проблем.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как жители Ростовской области держатся третий день без отопления.

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