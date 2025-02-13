«Более 800 жалоб»: Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области

Слюсарь получил более 800 жалоб об авариях на теплосетях в Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что за последнее время ему поступило более 800 жалоб об авариях на теплосетях и отсутствии отопления. Самая сложная обстановка замечена в Ростове-на-Дону.