Чиновники и депутаты массово стали читать оппозиционные Telegram-каналы Ростова

Posted 13 февраля, 10:14
Published 13 февраля, 10:14
Modified 13 февраля, 10:14
Updated 13 февраля, 10:14
По словам политолога, Telegram-каналы Ростовской области становятся сегодня фактически основным поставщиком оперативной информации. Это происходит благодаря невероятно быстрым возможностям коммуникации.
Эксперт не исключает, что за критически настроенными политическими Telegram-каналами могут стоять спонсоры, коммерческие структуры, чиновники, политики и бизнесмены, которые заинтересованы лоббировать свои интересы.
«С помощью Telegram-каналов можно создавать общественные настроения. Например, мы же знаем, как под определенными сообщениями используются комментарии ботов или определенных групп лиц, которые зарабатывают на этом деньги. Так, условно говоря, они изменяют „минус“ на „плюс“ в новостной повестке», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник добавляет, что верить информации в политических Telegram-каналах региона не стоит. В большинстве случаев, по мнению политолога, она содержит недостоверные сведения или является откровенным фейком. Однако и чиновники, и депутаты читают публикации в этих сообществах.
«Я знаю об этом не понаслышке. Происходит это потому, что через такие сообщества происходит передача „сигналов“ от определенных групп влияния», — объясняет эксперт.
Подробнее о том, как Telegram-каналы формируют общественно политические настроения на Дону — в большом материале RostovGazeta.