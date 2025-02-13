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Posted 13 февраля, 19:22

Published 13 февраля, 19:22

Modified 13 февраля, 19:24

Updated 13 февраля, 19:24

Хирурга из Ростовской области заподозрили в получении взятки

Делал из здоровых людей инвалидов: ФСБ задержала хирурга в Ростовской области

13 февраля 2025, 19:22
Фото: 1MI.

Хирурга из Ростовской области заподозрили в получении взятки

В Ростовской области оперативники поймали подозреваемого во взяточничестве врача-хирурга Константиновской Центральной районной больницы. Об этом рассказал «Ъ-Ростов», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Как выяснили следователи, хирург получил 50 тысяч рублей от одного из местных жителей. Источник сообщает, что подозреваемым является врач Бахтиер Шахиев.

Взаимен на взятку хирург пообещал горожанину незаконно выдать документы, которые нужны для получения категории инвалидности.

Врача поймали с поличным при получении взятки. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.

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До этого в регионе оперативники поймали трех сотрудников налоговой службы, которые стали посредниками в передаче крупной взятки.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Коррупция#Хирург#УФСБ#Взяточничество
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