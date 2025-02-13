Делал из здоровых людей инвалидов: ФСБ задержала хирурга в Ростовской области

Хирурга из Ростовской области заподозрили в получении взятки

В Ростовской области оперативники поймали подозреваемого во взяточничестве врача-хирурга Константиновской Центральной районной больницы. Об этом рассказал «Ъ-Ростов», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.