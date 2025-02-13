Делал из здоровых людей инвалидов: ФСБ задержала хирурга в Ростовской области

Posted 13 февраля, 19:22
Published 13 февраля, 19:22
Modified 13 февраля, 19:24
Updated 13 февраля, 19:24
Как выяснили следователи, хирург получил 50 тысяч рублей от одного из местных жителей. Источник сообщает, что подозреваемым является врач Бахтиер Шахиев.
Взаимен на взятку хирург пообещал горожанину незаконно выдать документы, которые нужны для получения категории инвалидности.
Врача поймали с поличным при получении взятки. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.
До этого в регионе оперативники поймали трех сотрудников налоговой службы, которые стали посредниками в передаче крупной взятки.