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Posted 13 февраля, 09:26

Published 13 февраля, 09:26

Modified 13 февраля, 09:26

Updated 13 февраля, 09:26

Ростовчане могут избавиться от крыс в автомобилях при помощи трех простых средств

Дератизатор назвал три способа избавиться от крыс зимой

13 февраля 2025, 09:26
Фото: Pxhere. Ростовчане могут избавиться от крыс в автомобилях при помощи трех простых средств

Автомобилисты на Левенцовке в Ростове вынуждены бороться с крысами

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Эксклюзив
Зимой машины становятся для крыс теплым домом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский специалист по дератизации и дезинсекции жилых помещений Виталий Чуприян.

Еще в конце января жители Левенцовского микрорайона стали замечать полчища крыс во дворах, а 2 февраля наш собеседник Михаил Воронов обнаружил в своем авто следы пребывания грызуна.

По словам ростовского специалиста по дезинсекции и дератизации жилых помещений Виталия Чуприяна, в холодное время года городские крысы часто пробираются в машины, чтобы согреться.

«Чтобы у крыс к машине не было повышенного интереса, парковаться нужно подальше от мест их обитания — свалок, нежилых построек, трансформаторов и подвалов. Салон нужно держать в чистоте и без остатков еды», — рекомендует эксперт.

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Однако, если крыса уже облюбовала теплое местечко под капотом, выгнать ее можно тремя доступными способами.

«Эффективны ультразвуковые отпугиватели. Они издают звук на частотах, который неприятен крысиному чувствительному слуху. У них это вызывает страх и дискомфорт. Если крыс мало, одна или две — можно поставить ловушки. На стаю это не подействует — они быстро научатся ее их избегать», — советует эксперт по дезинсекции.

Третий способ, хоть и эффективен, но имеет недостаток: от крыс можно избавиться при помощи отравы, замаскированной в еде. Однако потом придется не только убирать тело грызуна, но и убирать из авто остатки яда.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане возмутились состоянием жилого дома на Вятской.

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