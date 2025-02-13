Дератизатор назвал три способа избавиться от крыс зимой

Posted 13 февраля, 09:26
Published 13 февраля, 09:26
Modified 13 февраля, 09:26
Updated 13 февраля, 09:26
Еще в конце января жители Левенцовского микрорайона стали замечать полчища крыс во дворах, а 2 февраля наш собеседник Михаил Воронов обнаружил в своем авто следы пребывания грызуна.
По словам ростовского специалиста по дезинсекции и дератизации жилых помещений Виталия Чуприяна, в холодное время года городские крысы часто пробираются в машины, чтобы согреться.
«Чтобы у крыс к машине не было повышенного интереса, парковаться нужно подальше от мест их обитания — свалок, нежилых построек, трансформаторов и подвалов. Салон нужно держать в чистоте и без остатков еды», — рекомендует эксперт.
Однако, если крыса уже облюбовала теплое местечко под капотом, выгнать ее можно тремя доступными способами.
«Эффективны ультразвуковые отпугиватели. Они издают звук на частотах, который неприятен крысиному чувствительному слуху. У них это вызывает страх и дискомфорт. Если крыс мало, одна или две — можно поставить ловушки. На стаю это не подействует — они быстро научатся ее их избегать», — советует эксперт по дезинсекции.
Третий способ, хоть и эффективен, но имеет недостаток: от крыс можно избавиться при помощи отравы, замаскированной в еде. Однако потом придется не только убирать тело грызуна, но и убирать из авто остатки яда.
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