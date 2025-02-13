«Дети учатся в куртках!»: Ростовская область третий день замерзает без отопления

По данным на утро 13 февраля, отопление так и не появилось там, где его отключили несколько дней назад. Жалобы поступают из разных концов городов. Например, в Ростове замерзают жители улицы Народного Ополчения, на Максима Горького, на Пушкинской, проспекте Соколова, в Октябрьском районе, на Западном, в микрорайоне Левенцовском.