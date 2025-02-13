rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 05:56

Published 13 февраля, 05:56

Modified 13 февраля, 05:58

Updated 13 февраля, 05:58

«Дети учатся в куртках»: Ростовская область третий день мерзнет без отопления

«Дети учатся в куртках!»: Ростовская область третий день замерзает без отопления

13 февраля 2025, 05:56
Фото: Изображение Midjourney. «Дети учатся в куртках»: Ростовская область третий день мерзнет без отопления

Ростовская область третий день замерзает без отопления

В самый морозный месяц зимы часть Ростовской области остается без отопления уже несколько дней. В домах замерзают жители Ростова, Таганрога и Батайска. Об этой проблеме они в отчаянии пишут в комментариях врио губернатора Юрию Слюсарю.

По данным на утро 13 февраля, отопление так и не появилось там, где его отключили несколько дней назад. Жалобы поступают из разных концов городов. Например, в Ростове замерзают жители улицы Народного Ополчения, на Максима Горького, на Пушкинской, проспекте Соколова, в Октябрьском районе, на Западном, в микрорайоне Левенцовском.

— Где обещанное отопление? Трое суток ледяные батареи! Пожалуйста, помогите восстановить подачу тепла, — обращаются люди к Юрию Слюсарю. — Мерзнем!
Треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля
Узнать подробнее

В Таганроге похожая ситуация. Там без отопления сидят в Дзержинском районе, на Толбухина и на Кирова. Пониженная температура наблюдается не только в жилых домах, но даже и в соцобъектах, а именно в школе.

— Школа через день учится, а если учится, то в куртках. Помогите! — пишут горожане.
— Дети же в домах маленькие! Писали, что все отремонтировали еще вчера вечером, но ничего нет в итоге, — добавляют ростовчане. — «Теплосети» на звонки не отвечают. Куда обращаться и что делать?
— Как можно было допустить, чтобы люди в мороз по двое-трое суток сидели без тепла в половине города? — возмущаются подписчики. — В школах уже сокращают занятия, потому что холодно! В мороз -10 люди живут без тепла, а платят за отопление по полной программе.
Читайте также:
Стало известно, когда дадут тепло жителям 350 многоэтажек в РостовеВ Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления. Что случилось?В мороз три района Ростова-на-Дону остались без отопления. Когда вернут тепло?
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отопление#ЖКХ#Тепло#Батареи#Коммунальщики#Теплотрасса#Холод#Холодные батареи#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика