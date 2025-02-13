«Дети учатся в куртках!»: Ростовская область третий день замерзает без отопления

Posted 13 февраля, 05:56
Published 13 февраля, 05:56
Modified 13 февраля, 05:58
Updated 13 февраля, 05:58
По данным на утро 13 февраля, отопление так и не появилось там, где его отключили несколько дней назад. Жалобы поступают из разных концов городов. Например, в Ростове замерзают жители улицы Народного Ополчения, на Максима Горького, на Пушкинской, проспекте Соколова, в Октябрьском районе, на Западном, в микрорайоне Левенцовском.
— Где обещанное отопление? Трое суток ледяные батареи! Пожалуйста, помогите восстановить подачу тепла, — обращаются люди к Юрию Слюсарю. — Мерзнем!
В Таганроге похожая ситуация. Там без отопления сидят в Дзержинском районе, на Толбухина и на Кирова. Пониженная температура наблюдается не только в жилых домах, но даже и в соцобъектах, а именно в школе.
— Школа через день учится, а если учится, то в куртках. Помогите! — пишут горожане.
— Дети же в домах маленькие! Писали, что все отремонтировали еще вчера вечером, но ничего нет в итоге, — добавляют ростовчане. — «Теплосети» на звонки не отвечают. Куда обращаться и что делать?
— Как можно было допустить, чтобы люди в мороз по двое-трое суток сидели без тепла в половине города? — возмущаются подписчики. — В школах уже сокращают занятия, потому что холодно! В мороз -10 люди живут без тепла, а платят за отопление по полной программе.