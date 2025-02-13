«Домклик»: В Ростовской области доля новостроек в ипотеке составила 79%

Posted 13 февраля, 14:56
Published 13 февраля, 14:56
Modified 13 февраля, 16:22
Updated 13 февраля, 16:22
За этот период доля ипотечных кредитов на первичном рынке в Ростовской области составила еще выше — 79%.
В первую десятку регионов России по объему выдач ипотечных кредитов (к концу 2024 года) вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край, пишет vostokmedia.com.
Среднероссийский показатель доли ипотек на новостройки в общем объеме приобретаемого жилья вырос в декабре прошлого года на девять процентов — до рекордных 70%. В январе 2025 года этот показатель все еще остается рекордным — почти 71%.
Среди регионов — лидеров по доле строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, — Приморье (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Подмосковье, Башкирии, Татарстане и Краснодарском крае доля первички в январе 2025 года составила от 61% до 65%.
Аналитики сервиса «Домклик» связывают рост объемов выдач ипотеки на первичном рынке с мерами господдержки. Так, доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач на первичке в декабре 2024 года приблизилась к 74%, а в январе — к 79%. После отмены массовой льготной ипотеки под восемь процентов «Семейная ипотека» стала востребована во втором полугодии прошлого года.
На долю «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте приобретаемого строящегося жилья пришлось 11% в декабре и восемь процентов — в январе. Причем в регионах, на которые распространяется эта программа (Архангельская, Читинская области и Хакасия), на долю строящегося жилья в январе пришлось свыше 85% всех сделок по ипотеке.
Одновременно на вторичном рынке объемы выдач ипотеки в последнее время снижаются. Доля таких сделок составила в декабре 2024 — январе 2025 года 22–23% в среднем по России. Лидируют по доле сделок на рынке готового жилья регионы, где новые дома почти не строят. В первую очередь это Чечня, КЧР, Томская и Амурская области, где доля вторички в общем объеме выдач достигает 40%.
Анализируя активность спроса на рынке жилья в ипотеку в целом, в «Домклик» подсчитали, что в сравнении с ноябрем в декабре выдачи ипотеки в РФ сократились на 12%. Всего в декабре по линии Сбера было выдано кредитов на жилье на сумму, превышающую 150 млрд рублей. «Многие, кто планировал купить готовое жилье, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая, что спрос снизился именно в сегменте готового жилья. Одновременно сократился и объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем ипотечных выдач на строящееся жилье остался практически на том же уровне.