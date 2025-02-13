«Домклик»: В Ростовской области доля новостроек в ипотеке составила 79%

Анализируя активность спроса на рынке жилья в ипотеку в целом, в «Домклик» подсчитали, что в сравнении с ноябрем в декабре выдачи ипотеки в РФ сократились на 12%. Всего в декабре по линии Сбера было выдано кредитов на жилье на сумму, превышающую 150 млрд рублей. «Многие, кто планировал купить готовое жилье, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая, что спрос снизился именно в сегменте готового жилья. Одновременно сократился и объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем ипотечных выдач на строящееся жилье остался практически на том же уровне.