ФОМС: в 2025 году расширились возможности бесплатной медпомощи

Posted 13 февраля, 07:48
Published 13 февраля, 07:48
Modified 13 февраля, 07:48
Updated 13 февраля, 07:48
В связи с этим правительство расширило Программу государственных гарантий (ПГГ) бесплатного медицинской помощи на 2025 год, а также на 2026 и 2027 годы.
В новом списке бесплатных медицинских услуг появилась дополнительная помощь для участников специальной военной операции, нуждающихся в лечении, а также услуги, направленные на оценку репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин. Финансирование для скорой помощи увеличено на 16,5% по сравнению с прошлым годом, для амбулаторно-поликлинической помощи — на 12,9%, для лечения в дневных стационарах — на 7,7% и в круглосуточных стационарах — на 22,4%, пишет kp.ru.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В рамках ПГГ на 2025 год предусмотрено финансирование диспансеризации и профосмотров для более чем 100 миллионов россиян. В список бесплатных обследований также включены дорогостоящие медицинские процедуры.
Одним из нововведений ПГГ стало профилактическое исследование на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет доступен для мужчин и женщин в рамках диспансеризации с 25 лет и с периодичностью раз в 10 лет.
Кроме того, в обновленной версии ПГГ значительно расширены объемы медицинской помощи для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт. Также станет доступнее ряд жизненно важных операций. Появился отдельный раздел «Порядок оказания медицинской помощи определённым категориям ветеранов боевых действий».
В 2025 году запланировано увеличение финансирования на медицинскую реабилитацию, расширение применения технологий искусственного интеллекта в диагностике, а также развитие системы центров здоровья по всей стране для содействия здоровому образу жизни.