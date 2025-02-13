ФОМС: в 2025 году расширились возможности бесплатной медпомощи

В новом списке бесплатных медицинских услуг появилась дополнительная помощь для участников специальной военной операции, нуждающихся в лечении, а также услуги, направленные на оценку репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин. Финансирование для скорой помощи увеличено на 16,5% по сравнению с прошлым годом, для амбулаторно-поликлинической помощи — на 12,9%, для лечения в дневных стационарах — на 7,7% и в круглосуточных стационарах — на 22,4%, пишет kp.ru.