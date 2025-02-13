«Интим не предлагать»: в Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»

Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко. Однако его общество не бесплатно. Стоимость услуги начинается от пяти тысяч рублей. За эти деньги парень готов предоставить приятные беседы, фото в сториз, неожиданные сюрпризы, отличное настроение и заботу. Он сделает все, чтобы спутница «почувствовала себя женщиной».