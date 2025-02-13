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Posted 13 февраля, 09:26

Published 13 февраля, 09:26

Modified 13 февраля, 09:28

Updated 13 февраля, 09:28

Парочка отмечает День 14 февраля

«Интим не предлагать»: в Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»

13 февраля 2025, 09:26
Фото: freepik. Парочка отмечает День 14 февраля

В Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»

Молодой человек из Ростова-на-Дону предлагает услугу «Парень на 14 февраля». Опытный предприниматель готов скрасить одиноким дамам самый романтичный день в году. Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко. Однако его общество не бесплатно. Стоимость услуги начинается от пяти тысяч рублей. За эти деньги парень готов предоставить приятные беседы, фото в сториз, неожиданные сюрпризы, отличное настроение и заботу. Он сделает все, чтобы спутница «почувствовала себя женщиной».

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Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко.
Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко.
Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко.. Фото: Авито

«Я составлю тебе компанию, чтобы ты нe чувствовалa себя одинокo в самый романтичный день года. Разумеется не бесплатно, чтобы не нарушать обмен энергией! Интим не предлагать», — указано в объявлении.

Добавим, что молодой человек имеет опыт в организации свидания 7 — 10 лет.

Ранее стало известно, что мошенники приготовили новые схемы обмана на 14 февраля для жителей Ростова-на-Дону.

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