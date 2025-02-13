«Интим не предлагать»: в Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»

Posted 13 февраля, 09:26
Published 13 февраля, 09:26
Modified 13 февраля, 09:28
Updated 13 февраля, 09:28
Ростовчанин пишет, что составит компанию любой девушке, которая чувствует себя одиноко. Однако его общество не бесплатно. Стоимость услуги начинается от пяти тысяч рублей. За эти деньги парень готов предоставить приятные беседы, фото в сториз, неожиданные сюрпризы, отличное настроение и заботу. Он сделает все, чтобы спутница «почувствовала себя женщиной».
«Я составлю тебе компанию, чтобы ты нe чувствовалa себя одинокo в самый романтичный день года. Разумеется не бесплатно, чтобы не нарушать обмен энергией! Интим не предлагать», — указано в объявлении.
Добавим, что молодой человек имеет опыт в организации свидания 7 — 10 лет.
Ранее стало известно, что мошенники приготовили новые схемы обмана на 14 февраля для жителей Ростова-на-Дону.